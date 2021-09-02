Gönyeli’den yüz yüze eğitim için eylem planı

Gönyeli Belediyesi’nin tüm bölüm sorumluları 13 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim için yapılacak çalışmalarla ilgili görev ve sorumluluk üstlenecek. Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Bu önemli süreçte hem eğitimcilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olacağız” dedi





Gönyeli Belediyesi yüz yüze eğitim için okul müdürleri ile bir araya geldi, yol haritasını belirledi, kapsamlı bir eylem planı ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda yüz yüze eğitimin sorunsuz başlaması için tüm olanaklarını seferber edeceklerini söyleyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Yüksek yaşam standartlı kent hedefimize uygun olarak bu önemli süreçte hem eğitimcilerimizin hem de öğrencilerimizin yanında olacağız” dedi.

Gönyeli Belediyesi’nin tüm bölüm sorumluları 13 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim için yapılacak çalışmalarla ilgili görev ve sorumluluk üstlenecek.

Gönyeli İlkokulu ile Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu için yapılacak temizlik, altyapı, ulaşım, salgın tedbirleri, acil durum planı gibi tüm detayların ele alındığı toplantı 2 saat sürdü.

Bu amaçla yapılan toplantıya Gönyeli Belediyesi, Gönyeli İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Pülümer Anaokulu yetkilileri katıldı.

NELER YAPILACAK?

Gönyeli’deki eğitim merkezleri için belediye tarafından dezenfekte ve hijyen malzemeleri temin edilecek, ayrıca, okulların açılmasından önce depo temizliği yapılacak, kapsamlı su analizleri tamamlanacak. Ayrıca Temizlik Şubesi okulları kapsamlı bakımdan geçirecek.

Öğrenciler ve öğrenci velilerine düzenli antijen testlerinin yapılması için Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde tedbirler alınacak.

Covid-19 pandemisi ile ilgili eğitim ve bilgilendirme yapılacak, bu yönde öğrenci ve veliler bilinçlendirilecek, ayrıca, öğrenci taşımacılığı ile ilgili gerekli eğitim çalışmaları da yenilenecek.

Gönyeli Belediyesi’nin desteği ile okullarda termal ateş ölçüm cihazları alınacak.

Sınıfların bölünerek seyrekleştirilmiş eğitim ihtiyacına yönelik gerekli araştırma yapılacak, okul öncesi eğitim merkezinde sınıflara lavabo montajı için teknik çalışma yürütülecek, ayrıca bahçeye gölgelendirme yapılması yönünde proje çalışılacak.

Okullara pandemiyle mücadelede kullanılacak malzemelere yönelik katkı sağlanacak.

