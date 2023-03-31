Gönyeli Alayköy Belediyesi personeline çevre eğitimi

Gönyeli Alayköy Belediyesi personeline ‘Temiz Çevre İçin Eğitilen Çocuklar’ projesi kapsamında eğitim verildi. Başkan Amcaoğlu, sürdürülebilir çevrenin temel amaçları olduğunu belirtti

Gönyeli Alayköy Belediyesi personeline Kale Inner Wheel Kulübü’nün Avrupa Birliği Sivil Büyü Ofisi desteğiyle hazırlamış olduğu ‘Temiz Çevre İçin Eğitilen Çocuklar’ projesi kapsamında eğitim verildi.

Çevre Mühendisi İbrahim Alkan tarafından çalışanlara verilen eğitimde Çevre için Döngüsel Ekonomi noktasında eğitimler gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Destek Projeleri kapsamında Kale İnner Wheel Kulübü tarafından desteklenen temiz çevre için eğitilen çocuklar projesi Gönyeli İlkokulu, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve Çevre Dairesi işbirliği ile sürdürülüyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu eğitimin başında yaptığı konuşmada sürdürülebilir çevrenin temel amaçları olduğunu ifade ederek bu konuya belediye olarak çok hassas yaklaştıklarını söyledi.

Başkan Amcaoğlu, bu konuya tüm insanlığın ciddi şekilde yaklaşması gerektiğini kaydederek Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak üzerlerine düşeni hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Hem sivil toplum örgütleri hem de üniversitelerle işbirliğine açık olduklarını kaydeden Amcaoğlu, pilot okul olarak seçilen Gönyeli İlkokulu’nda geri dönüşüm noktasında bir bilinçlendirme projesi yapıldığını da kaydetti.

Kaynaktan ayrıştırma konusunda da pilot bölge seçerek harekete geçmek istediklerini kaydeden Amcaoğlu, sözlerini Kale Inner Wheel Kulübü’ne ve sunumu yapan Çevre Mühendisi İbrahim Alkan’a teşekkür ederek sonlandırdı.

