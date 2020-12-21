Girneli çocukların hayatında fark yaratacağız

Yakın Doğu Kolejleri Yönetim Kurulu Heyeti, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret ederek, Şubat 2021’de eğitime başlayacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile ilgili görüş alışverişinde bulundu





Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz’dan oluşan heyet, gerçekleştirdikleri ziyarette, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.



FIRAT ATASER: “DR. SUAT GÜNSEL GİRNE KOLEJİ, GİRNE’YE DEĞER KATACAK ÇOK ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLACAK.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Girne’ye değer katacak çok önemli bir yatırım olacağını ifade ederek, Yakın Doğu’nun eğitim anlayışının Girne’ye taşınacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günsel Ailesi’nin ülkemizin 6 ilçesinde inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceği 6 ilkokul projesine de değinen Ataser, Alsancak’ın, Girne’de hızla büyüyen ve özellikle yabancıların ilgi gösterdiği bir bölge olduğuna dikkat çekerek, devlete teslim edilmek üzere inşa edilecek ilkokulun Alsancak’a yapılması temennisini dile getirdi.



TÜZÜNKAN “DR. SUAT GÜNSEL GİRNE KOLEJİ, GİRNELİ ÇOCUKLARIN HAYATINDA FARK YARATACAK”

Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ziyarette, çağdaş eğitim alt yapısı ile okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimde bir marka haline gelen Yakın Doğu geleneğini Girne’ye taşımaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, özellikle dil eğitimi, sosyal ve fiziki donanımı ve alanında tecrübeli yetkin öğretmen kadrosu ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Girneli çocukların hayatında fark yaratacağını söyledi. Doç. Dr. Tüzünkan, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin sadece eğitim bakımından değil bölgenin canlanması ve istihdam bakımından da önemli avantajlar sağlayacağına vurgu yaptı.



ASIM İDRİS: “DR. SUAT GÜNSEL GİRNE KOLEJİ İLE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZI GİRNE'YE TAŞIYACAĞIZ.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ise Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile Yakın Doğu eğitim geleneğinin en önemli parçalarından biri olan öğrenci merkezli eğitim anlayışını Girne'ye taşıyacaklarını vurguladı. Yabancı dil eğitimine verdikleri önemi de vurgulayan İdris, “Okulumuzda, Cambridge ve PearsonEdexcel müfredatı uygulanacak. Almanca ve Fransızca ise ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulacak. Öğrenci seviyelerine uygun olarak birebir etütler, okul takviye çalışmaları, IGCSE ve GCE sınav hazırlıkları yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilgiyi üreterek, çocuklarımızı yaşadığı topluma faydalı, çok yönlü bireyler olarak yetiştireceğiz” dedi.



ERTAN ALİGÜLLÜ: “DR. SUAT GÜNSEL GİRNE KOLEJİ, KREŞ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE ŞUBAT 2021’DE BAŞLAYACAK.”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü de Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin Şubat 2021’de Kreş ve Okul Öncesinde eğitime başlayacağını anımsattı. Okul öncesinden itibaren çocuklara uygulanacak eğitimlerden söz eden Ertan Aligüllü, İngilizce ve çift dilli eğitim, Fransızca, mindfullnes ve değerler eğitimi, sanat, bilim ve müzik atölyeleri yürüterek her öğrencinin en az bir sanat ve bir spor alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacaklarını söyledi.



SERMİN MAYIN HAYDAR: “DR. SUAT GÜNSEL GİRNE KOLEJİ’NDE İLK, ORTA VE KOLEJ EĞİTİMİ EYLÜL 2021’DE BAŞLAYACAK.”

Dr. Suat Günsel Girne Koleji Müdürü Sermin Mayın Haydar ise kreş ve okul öncesi eğitimine Şubat 2021’de başlayacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde ilk, orta ve kolej eğitiminin Eylül 2021’de başlayacağını hatırlattı. Sermin Mayın Haydar, “Dr. Suat Günsel Girne Koleji olarak yabancı dili en iyi şekilde kullanan, akademik başarı yanında yaşam becerilerini kazandıran bir anlayışla nitelikli bir eğitim ortamı sunacağız. Pearson-Edexcel müfredatıyla Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde geçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden biri olarak Girne bölgesindeki çocuklarımıza da yurt dışında eğitim almanın kapılarını açacağız” şeklinde konuştu.



İZZET YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZI, GELECEK YAŞAMLARINA AKADEMİK VE SOSYAL YÖNLERDEN HAZIR HALE GETİRECEĞİZ.”

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü İzzet Yılmaz ise yabancı dil eğitimine temelden başlayacaklarını ifade ederek, çocukların gelecek yaşamlarına akademik ve sosyal yönlerden hazır bir şekilde başlayacaklarını söyledi. Yılmaz, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak, Girne kenti ve bölgesi yanında ülkenin eğitim seviyesini de yükselteceğini belirtti.