Girne Üniversitesi’nde mezuniyet şöleni

Girne Üniversitesi’nden mezun olmaya hak kazanan 250 öğrenci, diplomalarını coşkulu bir törenle alarak kep attı

Girne Üniversitesi’nde düzenlenen törenle mezun olmaya hak kazanan 250 öğrenci diplomalarını aldı.Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu mezunlarına diplomalarının takdim edildiği törende, KKTC’de bir ilk olan 60 + Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine de belgeleri verildi.Fakülte ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere diploma ve madalyalarının da verildiği tören, mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.Törende konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu,Girne Üniversitesi’nin 2021-2022 Bahar döneminde toplam 33 programdan mezun verdiğini ve Tıp, Diş, Psikoloji, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Programcılığı ve Çevre Koruma bölümlerinin de bu anlamda bir ilki yaşadığını vurguladı.Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin de geçmiş yılarda olduğu gibi bilimsel araştırmalara büyük önem vererek bu yıl saygın ve hakemli dergilerde 110’un üzerinde yayın yaptığını vurguladı.Bilimsel araştırmaların öğretim görevlilerinin kendisini geliştirmesi için de çok önemli olduğunu ve Girne Üniversitesi akademik kadrosu üyelerinin sürekli yükselerek bunu ortaya koyduğunu kaydeden Prof. Dr. Salihoğlu, kendilerine üniversiteyi geliştirmek için kayıtsız şartsız destek veren Günsel Ailesi ve Yakın Doğu Oluşumu’na müteşekkir olduklarını söyledi.Konuşmasının sonunda öğretim üyelerini ve aileleri de kutlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Sevgili mezunlar hepinizi ayrı ayrı kutlarım. Yaşam kapısını aralamanızın zamanı gelmiştir. Şunu biliniz ki yaşam kısadır. Tadını çıkarın ve başarıya ulaşarak mutlu olun. Engeller gözünüzü korkutmasın. Başarısızlık başarının değerini arttırır. Çok çalışın istekli olun. Ulusal rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağınıza eminim.”Törende konuşan, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ise yarın heyecanla yeni bir ufka uzanacak olan mezunları ve ailelerini selamladı.Avcı, Kıbrıs’ın bir yüksek öğrenim adası olduğunu vurguladı ve gelecekte mezunları KKTC’nin birer elçisi olarak görmeyi arzu ettiklerini belirterek sözlerini tamamladı.