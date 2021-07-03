Girne Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Girne Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde öğrenciler diploma almanın sevincini ve gururunu yaşadı

Girne Üniversitesi 2020-2021 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni coşkuyla gerçekleştirildi.Girne Üniversitesinden 2020-2021 Bahar Döneminde mezun olmaya hakEnstitü, fakülte ve meslek yüksekokul programlarından mezun olmaya hak kazananlara diploma ve hediyelerinin verildiği törende ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunlarının yemin törenleri de gerçekleştirildi.Törenin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu salgın sürecinde iki dönem mezuniyet törenini çevirimiçi yapmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak “Mezunlarımızla yeniden bir araya gelmek, yüzlerindeki mutluluğu daha yakından görebilmek bizim için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, pandemi döneminde Girne Üniversitesi’nin gelişmeye ve büyümeye bir an bile ara vermediğini söyleyerek “Mezuniyet törenimizi gerçekleştirdiğimiz kongre salonunu da içinde barındıran Büyük Kütüphane kompleksimiz ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası bu dönemde tamamlanarak hizmete açıldı” ifadesini kullandı.Girne Üniversitesi’nin akademik yapısındaki gelişmeye paralel olarak fiziki imkanlarının da büyüdüğünü belirten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu yakın zamanda kurulan Turizm Fakültesi ile 14 fakültedeki program sayısının 71’e ulaştığını ve akademik niteliği ile öne çıkan, kaliteli bilimsel araştırmalar yapan bir eğitim kurumu olma hedefinde ilerlediklerini sözlerine ekledi.Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu bütün bu aşamalarda her türlü maddi ve manevi desteği veren Günsel Ailesine ayrıca şükranlarını sundu.Konuşmasının sonunda mezunlara seslenen Prof. Dr. Salihoğlu, öğrencilerin canla başla çalışarak haklı bir mezuniyet elde ettiklerini ve bugünün hem kendileri hem de aileleri için gurur günü olduğunu belirterek öğretim üyelerine de emekleri için teşekkürlerini iletti.Meclis’teki çalışmalarından dolayı törene katılamayan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı’nın mezunları tebrik eden mesajı da okundu. Öğrenci temsilcileri ise konuşmalarıyla duygularını paylaştı.Duygusal ve keyifli anlara sahne olan tören, mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.