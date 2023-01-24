Girne Üniversitesi, 2022-2023 güz dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

Girne Üniversitesi, 2022-2023 Güz Döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrencileri için Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’ında mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, 2022-2023 Akademik Yılı’nda Atama ve Yükseltilme Başvurusunda bulunarak atanmaya hak kazanan öğretim üyelerinin sertifika takdimi yapıldı.

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Çetin Volkan Öztekin’in profesörlük unvanı aldığı törende; Turizm Fakültesi’nden Cihan Alphun, Tıp Fakültesi’nden Utku Gürhan ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Hazel Şahin Tarım, Çiğdem Bediz ve Jawad Ahmad Abu- Shennar ise yardımcı doçentliğe yükseltildi.

60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi mezunlarına sertifikalarının teslim edilmesi devam edilen tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından mezuniyet pastasının kesilmesi ve düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Sözlerine mezunları ve ailelerini tebrik ederek başlayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, ailelerin kendilerine emanet ettikleri ciğerpareleri çocuklarını en iyi şekilde yetiştirerek bugün birer meslek sahibi olarak ailelerine teslim ettiklerini söyledi. “Mezunlarımız bugün sadece birer diploma almadılar. Aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler edindiler” diyen Prof. Dr. Salihoğlu, mezunlara “Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir olgu olduğunu unutmayın. Bu yüzden hiçbir zaman öğrenmekten geri durmayın” sözleriyle seslendi. Prof. Dr. Salihoğlu, Girne Üniversitesi’nin KKTC’de öğretim görevlisi başına en çok bilimsel yayını üreten kurum olduğunu ifade etti. Konuşmasını denizcilerin vedalaşırken kullandıkları “selametle” sözüyle sonlandıran Prof. Dr. İlkay Salihoğlu mezunlardan ve ailelerinden büyük alkış aldı.

Girne Üniversitesi’nin Türk mezunları adına konuşan Denizcilik Fakültesi, Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Yiğithan Ballı ise acısıyla tatlısıyla dört yılı geçirdikleri bu kurumda hocalara minnet borçları bulunduğunu ve Girne Üniversitesi’ni hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Mezuniyet töreninde uluslararası öğrenciler adına ise Havacılık ve Uzay Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü mezunu Amos Olanrewaju David konuştu. Amos Olanrewaju David, on altı yaşında çocuk sayılacak bir yaşta Girne Üniversitesi’ne katıldığını söyleyerek, hocaların ders verme ve hayata hazırlama yanında kendilerine annelik, babalık da yaptığını vurguladı.

