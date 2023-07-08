Genç turizmcilerin diploma sevinci

YDÜ Turizm Fakültesi mezunları coşkulu bir törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’ni başarıyla tamamlayan bahar dönemi mezunu genç turizmciler Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle diplomalarını alarak yeni hayatlarını selamladılar.Mezunlara, “Başarı, bir tesadüf değildir. Başarılı olmak için azimli, disiplinli ve çalışkan olmanız gerekiyor. Hedeflerinizi belirleyin, motivasyonunuzu yüksek tutun ve kararlılıkla ilerleyin. Sonrasında başarı sizi kendiliğinden bulacaktır” ifadeleriyle seslenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sevgili mezunlar, sizler bu üniversitenin gurur kaynağısınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, artık Yakın Doğu Üniversitesi'nin ayrılmaz birer parçasısınız” dedi.Mezunlara, hayatlarının her noktasında çalışma ve öğrenmeden vazgeçmemeleri gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Başarınızın haklı gururunu yaşarken, önümüzdeki dönemde taşıyacağınız sorumlulukları da hatırlayın. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çaba sarf etmenizi bekliyorum” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, kültür, sanat, bilim ve teknoloji alanında kendini kanıtlayan bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Times Higher Education 2023 Etki Sıralaması’nda ‘Eğitim Kalitesi’ alanında dünyada ilk 50 üniversite arasında gösterildik. Sanatsal üretim ve bulunduğu kente katkının ölçüldüğü ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar Kategorisi’nde ise 77’inci olarak adımızı dünyada ilk 100 üniversite arasına yazdırdık. Bu başarılarımızı; US News & World Report, AD Scientific İndex, ODTÜ URAP, Shanghai Ranking gibi pek çok derecelendirme kuruluşunun listerinde de tekrarladık” ifadesini kullandı.Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nesrin M. Bahçelerli ise “Bugün, Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin değerli öğrencilerinin mezuniyeti için burada toplandık. Ve ben fakültem adına bu kürsüde konuşma yapmaktan onur duyuyorum. Bu anlamlı günde bizlere kattığını mutluluk ve sevincimize ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” ifadeleriyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası bilim dünyasındaki etkinliği ile KKTC’yi dünyaya açarak adeta bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Doç. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, “Bu doğrultuda turizm hizmetleri de son derece önemlidir. Gerek sanatsal faaliyetlerin kültürel mirasımızla bütünleşmesi, gerek ise üniversitemizin bilime öncülük etmesi Yakın Doğu’lu olmanın ayrıcalığını ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.Uluslararası öğrenciler adına yaptığı konuşmasında, aileden uzak bir yerde eğitim hayatı geçirmenin zorluklarından bahseden Aboubacar Bah, “Turizm Fakültesi'ni birincilikle bitirmekten gurur duyuyorum ve yeni hayatıma başlayacağım için heyecanlıyım. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşan tek kişinin ben olmadığımı biliyorum. Hepimiz zorluklarla karşılaştık ve hepimiz bunların üstesinden geldik. Bugün dirençli, azimli ve başarılı öğrencilerden oluşan bir sınıf olarak mezun oluyoruz” ifadelerini kullandı.