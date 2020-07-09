Geleceğin dahi çocukları Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde deneyerek öğreniyor

Çocukları erken yaşta üniversite çatısı altında bilim ve bilim insanlarıyla, sanat ve sanatçılarla, spor ve sporcularla buluşturmayı, kendi yeteneklerinin farkına varıp kendi başarı öykülerini oluşturmalarını hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 2020 Yaz Akademik Dönemi yaratıcı ve keyifli etkinliklerle devam ediyor.

Çocukların yaş grubuna uygun eğlenceli ve çeşitli programlar ile yaz döneminin ilk iki haftasını tamamlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde öğrenciler, 21. Yüzyıl eğitim uygulamalarını temel alan STEAM programları Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) Art (Resim) ve Mathematics (Matematik) alanlarında uzman profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor ve uzman akademisyenlerle birlikte eğitimlerini gerçekleştiriyorlar.

İnşaat Fakültesinde çiçek tarhı yapmayı, Güzel Sanatlar Fakültesinde uçurtma yapmayı, seramik ve kil atölyesinde yeteneklerini keşfetmeyi, Mühendislik Fakültesinde robotik kodlama, Atatürk Eğitim Fakültesinde kendi masal kitaplarını tasarlamayı, işaret dili öğrenmeyi, Tıp Fakültesinde ambulansta neler olduğunu, Eczacılık Fakültesinde endemik bitkilerden ürün geliştirmeyi, mevsim meyvelerinden DNA yapmayı, Diş Hekimliği Fakültesinde oyun hamurlarından diş protezi yapmayı, Fen Edebiyat Fakültesinde de Matematik programları ile we-do setlerinin nasıl çalıştığını ve Sanal EV3 robotunu kodlamayı öğrendiler.

AMBULANSTA ACİL MÜDAHELE UYGULAMALARINI ÖĞRENDİLER...

Çocukların dokunarak, yaşayarak öğrenmelerini temel alan eğitim modeli ile gerçekleştirilen yaz dönemi eğitimlerinde öğrenciler, ilk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan hasta nakil aracı olan ambulansların tıbbi ve teknik donanım özelliklerini öğrenerek ambulansta hastaya yapılan müdahalelerin neler olduğunu uyguladılar. Yaşamsal önem taşıyan acil vakalarda zaman kaybının önüne geçilebilmek için acil servise yetiştirilmeye çalışılan hastanın bilgilerinin ambulanstan önce hastaneye nasıl ulaştırıldığı hakkında da bilgi sahibi olan öğrenciler, uyulması gereken hijyen kurallarını öğrendiler.

WE-DO SETLERİ İLE YAZILIMLA ROBOTİK GÖREV YAPTIRMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR...

Fen, mühendislik ve matematik alanlarında 21’inci yüzyıl beceri ve kazanımları sağlamak amacıyla EV3 setleri ile verilen eğitimlerde, öğrencilerin kodlama ve robotik temellerini keşfedip öğrenirken yeteneklerini geliştirmeleri sağlanıyor. Stem çalışmaları yapmak için önemli setlerden biri olan Lego setlerinin en yeni versiyonları olan we-do 3 kullanılan eğitimlerde, öğrenciler gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama deneyimlerini yaparak öğreniyorlar.

YARATICI VE KEYİFLİ ETKİNLİKLERLE YAZ AKADEMİK DÖNEMİ AĞUSTOSA KADAR DEVAM EDECEK...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, program içeriklerinin sürekli düşünmeye, tüketmenin dışında üretmeye teşvik etmesi sayesinde öğrencilerin analitik düşünebilmeleri, sebep-sonuç ilişkisini kurabilmeleri, bakış açılarının gelişmesi ve girişimci karakteristik özellikler edinmeleri doğrultusunda 21 Ağustos’a kadar devam edecek.

YAZ OKULU VE EĞİTİMLERLE İLGİLİ BİLGİ ALINABİLİYOR...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi kayıtları ve eğitimleri ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Giriş katında yer alan Kayıt Bürosu veya [email protected] mail adresi ile +90 548 833 13 38 nolu telefondan detaylı bilgi alınabiliyor.