Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi, Yeniceköy Polis Okulu’na taşınacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile 3 belediye arasında Yeniceköy Polis Okulu’nun tadilatı için protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ve Mesarya Belediyesi arasında Yeniceköy Polis Okulu’nun tamir, tadilat ve onarım işlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Tadilat işlerinin bir hafta içerisinde tamamlanarak, Geçitkale’deki Cumhuriyet Lisesi’nin Yeniceköy Polis Okulu’na taşınıp, gelecek hafta eğitime başlanması hedefleniyor.

“Bir Okul da Sen Yap” kampanyası çerçevesinde imzalanan protokol kapsamında bakanlık, proje dâhilindeki tüm inşaat malzemesini temin edecek. Proje kapsamındaki tüm işçilikler ise üç belediye tarafından yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif imza koydu.

İmza töreninde Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi arasında Değirmenlik İlkokulu ve Gaziköy Köy Kadın Kursu binalarında yapılacak tamir, bakım, onarım ve inşaat işlerini kapsayan iki ayrı protokole daha imza atıldı.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkede eğitime verilen önemin en üst seviyede olduğunu belirterek, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra okullardaki güvenlik konusunda büyük bir tereddüt oluştuğunu söyledi.

Bu tereddüttü ortadan kaldırmak adına ülkede seferberlik oluştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, bütün imkanları en verimli şekilde kullanabilmek adına oluşturdukları kampanyanın adının, “Bir Okul da Sen Yap” olduğunu kaydetti. Dört tane hayırseverin bu kampanyaya kulak verdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Kenan Atlı’nın Yeniboğaziçi İlkokulu’nda sınıf ve idari bölümlerin bulunduğu binayı yıkarak yeniden yapacağını, Hüseyin Tüfekçi’nin de Haspolat İlkokulu’nu kademeli şekilde yıkarak, yeniden yapacağını söyledi. Çavuşoğlu, Burçin Döveç’in İskele’de bir ortaokul, Özge Falyalı’nın ise Ziyamet’te özel eğitim okulu yapacağını belirtti.

Bina güvenliği konusunda sorun yaşanan Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimin kesintiye uğramaması için şu anda oluşturulan online eğitimin bir an önce ortadan kalkması için çalışma yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, lisede kurulan çadırlarda yağmur nedeniyle eğitim verilememesinin ülkenin takibinde olduğunu söyledi.

Üç belediye başkanının Yeniceköy Polis Okulu’nun bir okula dönüşebilmesi için kendisini bizzat arayarak, tadilat için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söylediğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, öğretmenler ve öğrenciler adına üç belediye başkanına teşekkür etti.

Ülkenin geleceği olan gençlere el birliğiyle destek verilmesinin toplumu ayağa kaldırma girişimi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu girişimi yalnız başına Eğitim Bakanlığı veya hükümetin yapmasının doğru olmadığını belirtti.

“6 Şubat’tan sonra ‘çadırlı eğitim dönemi’ diye manşet yapılan pozisyonumuz, aslında ülkenin yıllarca gerektiği kadar kaynak ayıramadığı için okulları yenileyememesinin bir sonucudur” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu sonuç aslında bizim zeminimizdir” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bu süre içerisinde bu zeminden hareket ederek, bugün, “Bir Okul da Sen Yap”, gelecek günlerde, “Bir Sınıf da Sen Yap” kampanyalarıyla geleceğe doğru şekillenmeyi tüm uluslararası standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun hale getirerek, bu yolda yürüyeceklerini belirtti.

“Bu topraklara sarılışımızın tesadüf olmadığını gösteren bu şekildeki buluşmalar toplumun ayağa kalkışıdır, eğitimin ayağa kalkışıdır” diye konuşan Çavuşoğlu, bu kalkışın, uluslararası standartlara ulaşana, tüm okullar deprem yönetmeliğine uygun hale gelene kadar hiç durmayacağını vurguladı.

-“Hedefimiz halka hizmettir”

Hayırseverlere ve belediye başkanlarına teşekkür eden Çavuşoğlu, dün olduğu gibi bugün de birlikte olduklarını vurgulayarak, “Hedefimiz halka hizmettir” dedi. Halka hizmet yolunda verilecek en büyük hizmetin eğitime yapılan katkı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, belediye başkanlarının desteğinin tarihe geçecek kadar büyük olduğunu söyledi.

-Latif

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de, Türkiye’de meydana gelen depremlerin KKTC’yi de yakından etkilediğini anlattı.

Devlet ve millet için onur verici görevde kendilerini paydaş yaptığı için Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na teşekkür eden Latif, Dörtyol ve Korkuteli’ndeki öğrencilerin Cumhuriyet Lisesi’nde eğitim gördüğünü ve mağduriyet yaşadığını söyledi. Latif, ellerinden gelen destekle mağduriyetin giderilmesi adına iş birliğini yapmaktan onur ve gurur duyduklarını kaydetti.

-Kasım

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım da, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Yapılan araştırmalarda Cumhuriyet Lisesi’nin sıkıntılı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Kasım, belediye olarak hudutlarında bulunan okulun her türlü tadilatında yer alacaklarını Bakan Çavuşoğlu’na bildirdiklerini söyledi. “Çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diyen Kasım, diğer belediye başkanlarına da teşekkür etti.

-Karavezirler

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle acılarının büyük olduğunu dile getirdi. Buna karşın acıları geride bırakıp, hızlı bir şekilde hayata dönmek gerektiğini kaydeden Karavezirler, geçmiş dönemde olduğu gibi iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, merkezi hükümet-yerel yönetim iş birliğinin şart olduğunu vurguladı.

Belediye içerisinde bulunun eski polis okulunun Cumhuriyet Lisesi olacağını ifade eden Ali Karaveziler, bir hafta içerisinde okulda ders başı yapılacağını düşündüğünü belirtti. Karavezirler, Değirmenlik İlkokulu’nda 4 sınıfın yıkılıp yerine 4 derslik, müdür odası, sekreter ve müdür muavini odasının yapımı ve Gaziköy Köy Kadın Kursu olarak kullanılan binanın tadilatı için de protokol imzalayacaklarını kaydetti.

Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve bölgedeki lise de dahil olmak üzere bu yıl ve gelecek yıl toplamda 19 derslik yapmayı düşündüklerini de söyleyen Karavezirler, protokolün özelde Değirmenlik Belediyesi genelde ülkeye hayırlı olmasını diledi.