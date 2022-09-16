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GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2022-2023 Akademik yılı güz dönemi pedagojik formasyon programı kayıtları başladı

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GAÜ Pedagojik Formasyon kayıtları başladı



GAÜ'den yapılan açıklamada; KKTC vatandaşlarına özel Pedagojik Formasyon programının, bu döneme özel 11.000 TL olduğu belirtildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2022-2023 Akademik yılı pedagojik formasyon programına öğrencilerin başvurabileceği ifade edilen açıklamada, adayların program ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi, [email protected] mail adresi ve 0(392)650 20 00 – 0548 870 87 17 numaralı telefondan ulaşabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, 2022-2023 Akademik yılı Güz Dönemi pedagojik formasyon programına KKTC vatandaşı ve KKTC’de öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların, eğitim alarak öğretmen olma şansını yakalayacakları belirtildi.
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