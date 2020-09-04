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Etüd merkezlerinden velilere:

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Çocuğunuzu okula gönderirseniz, etüd merkezine kabul etmeyiz

Etüd merkezlerinden velilere:
Etüd merkezi olarak hizmet veren okullar, velileri arayarak devlet okullarında sağlık önlemlerinin alınmadığını iddia edip, velilerin çocuklarını okullara göndermeleri halinde etüd merkezine kabul etmeyecekleri tehdidinde bulundular
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ilköğretim okullarında seyreltilmiş dönüşümlü eğitim kapsamında haftada 3 gün eğitim olacağını açıklamasının ardından veliler çocuklarını etüd merkezi olarak da eğitim veren okullara gönderme kararı aldılar. Kıbrıs Postası’na ulaşan veliler, bazı okulların kendilerini arayarak ilköğretim okullarında gerekli sağlık ve hijyen kurallarının oluşturulmadığını, bakanlık tarafından yeterli bilgilendirme yapılmadığını iddia etti.

ETÜD MERKEZİNE KABUL ETMEYECEĞİZ TEHDİDİ
Etüd merkezleri, velileri çocuklarını pazartesi ilköğretim okullarına göndermemeleri yönünde telkinde bulunurken, göndermeleri halinde etüd merkezlerine kabul etmeyecekleri tehdidinde bulundular.
 
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