"Eğitime 18 Ocak tarihinde yeniden başlamayı hedefliyoruz"

Eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde yeniden başlamayı hedeflediklerini açıklayan Amcaoğlu, 18 Ocak 2021 sonrasındaki 2 haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını belirtti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda 18 Ocak tarihinde yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladı.

1 Şubat 2021’de açılması öngörülen Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu ile Girne’deki Mustafa Çağatay İlkokulu dışında kalan okulların açılış tarihlerinde bir değişiklik olmadığını vurgulayan Amcaoğlu, 18 Ocak 2021 sonrasındaki 2 haftalık ders tekrarının ardından okul sınavlarının yapılacağını belirtti.

Amcaoğlu bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kolej Giriş Sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, öğretmenlik sınavlarının ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından açıklandığı gibi 6, 7, 13 ve 14 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacağını ifade etti.

Olgun Amcaoğlu, konuyla ilgili olarak daha önce TAK muhabirine yaptığı açıklamasının aynen geçerli olduğunu ve eğitime, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devam edileceğini hatırlattı.

Ülke içi bulaş açısından sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten Bakan Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ve ekiplerinin, bu sıkıntılı süreci aşmak adına çok sıkı bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Amcaoğlu, tüm vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu ve “Umarım bulaş artmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda eğitimde ikinci dönem planlandığı gibi 18 Ocak tarihinde başlar. Öngörümüz ve beklentimiz bu yöndedir” dedi.