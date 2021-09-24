Eğitimde ilk 2 haftada 114 pozitif vaka

Eğitim Bakanlığı’na bağlı 59 bin kişilik eğitim camiasının haftalık Covid 19 testlerine göre 82 öğrenci ve 32 öğretmen koronavirüse yakalandı

Ülkemizde ilk ve orta eğitimde yeni eğitim döneminin ilk 2 haftası geride kalırken öğrenciler arasında 82, öğretmenler arasında ise 32 öğretmenin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda tespit edilen Covid 19 vakaları ve temaslı sayılarını bundan böyle, haftalık olarak kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime başladıktan sonra, 59 bin kişilik eğitim camiasının haftalık Covid 19 testlerini yaptırdıklarını, buna bağlı olarak pandemiyi kontrol altına almak açısından da önemli adım attıklarını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, kendi bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın tedbirler konusunda sürekli istişare içerisinde olduğuna da işaret ederek; “Okullarımızda her türlü önlem alınmıştır ve bulaş-temas protokolü dediğimiz sistem başarıyla uygulanmaktadır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, okullardaki vakaların neredeyse tamamına yakınının okul dışı kaynaklı olduğu bilgisine de verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bilgiye ilkokullarda 32 öğrenci, Genel Ortaöğretim’de 38 öğrenci ve Meslek Liselerinde ise 12 öğrenci olmak üzere toplam 82 öğrenci koronavirüse yakalanırken, 26 ilkokul öğretmeni, 1 ortaeğitim öğretmeni ve 5’te Meslek Lisesi öğretmeni olmak üzere 32 öğretmen de koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Öte yandan 17 ilkokul öğrencisi, 37 ortaeğitim öğrencisi ve 22’de meslek lisesi öğrencisi ise kopronavirüs temaslısı olarak tespit edilirken, ilkokullarda görev yapan 38 öğretmen, ortaeğitimde görev yapan 5 öğretmen ve Meslek liselerinde görev yapan 6 öğretmen olmak üzere toplam 49 öğretmen de temaslı olarak gözetim altına alındı.



