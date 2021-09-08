banner583
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
“Çocuk büyütmeyin insan yetiştirin”
58 0
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
Keyifli saatlerin değişilmez adresi
49 0
 
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
19 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
110 0
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
83 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
46 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
38 0
banner661

"Eğitimde A planı da B planı da hazır"

banner476

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni eğitim yılına başlarken her türlü hazırlıklarını yaptıklarını olası bir 4’üncü dalga durumunda Bakanlık olarak B planlarının da hazır olduğunu açıkladı

banner666
"Eğitimde A planı da B planı da hazır"
 
Eğitimin genelinde 155 bin 500 kişiden bahsedildiğini ve tümü için uğraş verdiklerini kaydeden Amcaoğlu, şunları söyledi:
“53 bin öğrenci, 85 bine yakın da yüksek öğretim, çalışan sayısı da 20 bin 500 olmak üzere toplamda 155 bin 500 kişinin sokağa inmesi için planlama yapıyoruz biz, muhataplarımızla. Biz okullar açılırken bir sıkıntı yaşanmaması için uğraşıyoruz. İktisadi olarak da 155 bin kişinin sokağa inmesi demek 1,6 milyar dolarlık katma değerle yeniden buluşması demektir.”
Amcaoğlu, aşı olmayan öğretmenler konusundaki soruyu da yanıtladı:
“Öğretmenlerin yüzde 96’sı aşılandı. Sadece öğretmenler için değil, aşı olan ve olmayanların kıstaslarını Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi belirliyor. Aşılı olanlar 21 günde test yapılacak dendi, aşısız olanlar ise testlerini her hafta yenilemek durumunda kalacak. Komitenin kararı budur. Zaten her okulda Sağlık Bakanlığı random testler yapacak”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.