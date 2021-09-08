"Eğitimde A planı da B planı da hazır"

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni eğitim yılına başlarken her türlü hazırlıklarını yaptıklarını olası bir 4’üncü dalga durumunda Bakanlık olarak B planlarının da hazır olduğunu açıkladı



Eğitimin genelinde 155 bin 500 kişiden bahsedildiğini ve tümü için uğraş verdiklerini kaydeden Amcaoğlu, şunları söyledi:

“53 bin öğrenci, 85 bine yakın da yüksek öğretim, çalışan sayısı da 20 bin 500 olmak üzere toplamda 155 bin 500 kişinin sokağa inmesi için planlama yapıyoruz biz, muhataplarımızla. Biz okullar açılırken bir sıkıntı yaşanmaması için uğraşıyoruz. İktisadi olarak da 155 bin kişinin sokağa inmesi demek 1,6 milyar dolarlık katma değerle yeniden buluşması demektir.”

Amcaoğlu, aşı olmayan öğretmenler konusundaki soruyu da yanıtladı:

“Öğretmenlerin yüzde 96’sı aşılandı. Sadece öğretmenler için değil, aşı olan ve olmayanların kıstaslarını Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi belirliyor. Aşılı olanlar 21 günde test yapılacak dendi, aşısız olanlar ise testlerini her hafta yenilemek durumunda kalacak. Komitenin kararı budur. Zaten her okulda Sağlık Bakanlığı random testler yapacak”

