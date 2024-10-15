"Eğitim, siyasete heba edildi”

KTOEÖS, Çanakkale Ortaokulu ve Namık Kemal Lisesi’ndeki eksiklere dikkat çekti. Sendika, eğitimin kurultaya ve siyasete heba edildiğini belirterek, 1400 dersin öğretmeninin eksik olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa’daki Çanakkale Ortaokulu ile Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret ederek, bu okullardaki öğretmen ve alt yapı eksiklikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sendika, eğitimin “kurultaya ve siyasete heba edildiğini” ileri sürerek 1400 dersin öğretmeninin eksik olduğunu, bu yükün mevcut öğretmenlerin üzerine yıkılmak istendiğini savundu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Çanakkale Ortaokulu’nda yaptığı basın açıklamasında, bir kez daha " Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin kamusal eğitimi gözden çıkardığını, umursamadığını" gözler önüne serdiklerini söyledi.

Eylem, Çanakkale Ortaokulu’nda sınıflardaki öğrenci sayısının 40’ı aştığını, 8 öğretmen, 1 muavin, 1 sekreter ve 2 hademe eksiği bulunduğunu vurguladı.

Bakanlar Kurulu’nun öğretmen kadroları tamamlanamadığı gerekçesiyle okulların açılmasını bir hafta ertelediğini hatırlatan Eylem, üçüncü hafta başlamasına rağmen eksik kadroların hala tamamlanmadığını, binlerce saat dersin boş geçtiği bir dönemin yaşandığını kaydetti. Eylem “Eğitim, kurultaya, siyasete heba edildi.” dedi.

Eğitimde yığınla sorun olduğunu siyaset ve hükümetin bununla ilgilenmediğini iddia eden Eylem, tam gün eğitim konusunda da hükümetin siyaset yaptığını, samimi olmadığını, eğitimi siyasete teslim etmiş durumda olduğunu savundu.

Eğitimdeki sorunların çözümü yönünde bir an önce adım atılması gerektiğini belirten Eylem, eğitime vereceği bir şey kalmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanı’nı istifaya davet etti.

Eylem, Namık Kemal Lisesi’nde de eksik kadrolar bulunduğunu, buradaki konteyner sayısının otuza çıktığını, bu okulda da derslerin boş geçtiğini söyledi.