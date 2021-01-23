Eğitim Pazartesi günü başlayacak

Eğitim Bakanı Amcaoğlu, okulların 25 Ocak Pazartesi günü açılacağını, eğitimin bazı okullarda online, bazı okullarda ise yüz yüze başlayacağını açıkladı





Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, okulların 25 Ocak Pazartesi günü açılacağını yineledi, eğitimin bazı okullarda online, bazı okullarda ise yüz yüze başlayacağını açıkladı.

Amcaoğlu, “Eğitim aralıksız, Haziran ayına kadar devam edecek. Hiç durmayacak. Vakalar artarsa online, artmazsa yüz yüze. Akademik takvimi belirledik” dedi.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın ‘Eğitim Bakanlığı’nın özel okullarda online eğitimi yasaklanma kararının hukuka aykırı’ olarak yorumlamasını değerlendiren Amcaoğlu, “Yasaya baktığınızda eğitimde hiç kimseye ayrımcalık sağlanamaz deniliyor. Biz mevzuatın gereğini yapıyoruz. Barolar Birliği Başkanı, Eğitim Yasa’nın 77. maddeyi okursa, tek bir akademik takvimin yer aldığını, 271 okulun buna uymak zorunda olduğunu görebilir” dedi.

14. saat programında konuşan Amcaoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

“Sıkıntılı bölgelerdeki okullarda online eğitim alt yapısı tamamdır.

Özeldeki ilk ve ortaöğretimdeki müdürlerle 3 saat görüştük. Sıkıntılarını dinledik. Online eğitimin pandemi döneminde son çare olarak kullanılacağını, eğitimin sekteye uğratılamayacağı üzerinde durduk. Eğitim anayasal haktır, kamu ve özel ayrı olamaz. Pazartesi okullar açılıyor. Bazı okullarda online, bazı okullarda yüz yüze ama kesinlikle açacağız.

Haziran ayında sona erecek. Hiç durmayacak. Vakalar artarsa online, artmazsa yüz yüze. Akademik takvimi belirledik.

Yasaya baktığınızda eğitimde hiç kimseye ayrımcalık sağlanamaz deniliyor. Biz mevzuatın gereğini yapıyoruz. Barolar Birliği Başkanı, Eğitim Yasa’nın 77. maddeyi okursa, tek bir akademik takvimin yer aldığını, 271 okulun buna uymak zorunda olduğunu görebilir.”

