Eğitim de “zengin” işi oluyor

Ülkede eğitim harcamaları Eylül’de yüzde 40 oranında artarken, geçen yıla göre yüzde 75.31 daha pahalı oldu

KKTC’de çocuk okutmanın maliyeti her geçen gün daha da artıyor. KKTC İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz gün açıkladığı Eylül ayı enflasyon rakamı %3.08 düzeyinde olurken, ana mal hizmetler grubu içerisinde yer alan “Eğitim” kaleminin neredeyse tek başına tüm aylık enflasyonunu oluşturduğu dikkati çekti.Eğitim kaleminin aylık enflasyon üzerindeki etkisini %3.07 seviyesinde gösteren İstatistik Kurumu verileri, geriye kalan 11 ana mal ve hizmetler grubunun aylık artışta sadece %0.01’lik etki yarattığını hesapladı. Kurumun verileri Eylül ayı sonu itibarıyla 2022 enflasyonunu %75.64; yıllık enflasyonu ise %120.32 seviyesinde gösteriyor.İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında eğitim grubunda fiyatlar %40.17 gibi rekor bir oranda artış gösterdi. 2022’nin dokuz aylık döneminde %51.66 oranında arttığı hesaplanan eğitim enflasyonunun Eylül 2021-Eylül 2022 döneminde ise %75.31’lik yükseliş gösterdiği açıklandı. Kurumun verileri; Eylül’de diğer ana harcama gruplarından sekizinde %5 oranının altında artış yaşandığını, üçünde ise ucuzluk meydana geldiğini gösteriyor. Ancak, açıklanan rakamlar, kamuoyu nezdinde çok da inandırıcı bulunmazken, ekonomistler, “vatandaşın mal ve hizmetlere ulaşırken hissettiği enflasyonunun, açıklananın çok üzerinde olduğuna” işaret ediyor.Başbakanlığa bağlı İstatistik Kurumu’nun yayımladığı “Tüketici fiyat endeksi (2015=100) madde sepeti, ağırlıklar ve ortalama fiyatlar” tablosundan derlediğimiz verilere göre, geçtiğimiz Eylül ayında eğitimin ana harcama kalemlerinin bazılarında %100’ün üzerinde zamlar yaşandı. Üniversiteye hazırlık amacını taşıyan özel dershane ücreti %144 oranında artarken zam şampiyonu oldu. Okul öncesi eğitim/ilköğretim etüd ücreti %130, anaokul ücreti %63, özel ilkokul ücreti %69, özel ortaokul ücreti %68, özel lise ücreti %81, özel üniversite (KKTC’liler için) ücreti de %45 oranında artış gösterdi.