Eğitim bu yıl da konteynerlere mahkûm edildi

6 Şubat 2023 depreminden sonra gündeme gelen okullarda güçlendirme çalışmaları hâlâ çözülmedi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okul binaları, altyapı sorunları, donanım eksiklikleri yanında yine yeni öğretim yılına eksik kadrolarla başlanacağını söyledi.

6 Şubat 2023 depreminden sonra gündeme gelen okullarda güçlendirme çalışmalarının hâlâ çözülmediğini belirten Eylem, 2024-2025 eğitim yılına girerken tek bir okulun dahi depreme karşı güçlendirilmiş veya yıkılıp yeniden yapılmış olmayacağını vurguladı. Eylem, okul binalarının durduğu yerde dahi döküldüğünü, bina yapılması yerine öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitimin konteynerlere mahkûm edildiğinin altını çizdi.

Eylem, geçen dönem 100’ün üzerinde ihalesiz konteynerin okul bahçelerine yerleştirildiğini, bu yıl ise ihalesiz konusunu defalarca gündeme getirdiklerinden 47 adet konteyner için ihaleye çıkıldığını belirtti.

Eylem, “Halktan vergiler toplanmış, okul binalarında güçlendirme veya yıkıp yeniden yapılacağı iddia edilmiş ancak bina yapmak yerine bir buçuk yıldır okullarımıza çocukların teneffüslerde oyun oynayacağı veya spor yapacağı alanlara konteynerler yerleştirilmeye devam etmektedir” dedi.

Konteynerin araç değil amaç haline getirildiğini ifade eden Eylem, “Külliye inşaatı için seferber olunmuş kısa sürede neredeyse tamamlanmak üzeredir. Okullarımız, hastanelerimiz dökülürken halkı düşünmeyen, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetleri yatırım yapmayarak bitiren siyasiler özelleştirme, özele peşkeş çekme politikaları sürdürmekte, bunları yaparken rüşvet, torpil, sahtekârlıkla sadece eğitimi değil her alanımızı bataklık haline getirmektedir” şeklinde konuştu.

“SON 5 YILDA DİSİPLİN VAKALARI YÜZDE 66 ARTTI”

Son 5 yılda okullardaki disiplin vakalarının da yüzde 66 oranında arttığını söyleyen Eylem, bunun hükümetin rehber öğretmen branşında azaltmaya gitmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.

Eylem, hükümetin, okullarda şiddet, akran zorbalığı konusunda ne kadar umursamaz, eğitimle ilgili ne kadar gailesiz olduğunu gösterdiğini ifade ederek rehberlik servislerinin güçlendirilip çözüm üretme yerine okulların kaderleriyle baş başa bırakıldığını belirtti. “TAM GÜN EĞİTİMDE ÖĞRENCİLER MADDİ SIKINTILAR VE AKRAN ZORBALIĞI YAŞADI”

Tam gün eğitim konusuna da değinen Eylem, hiçbir hazırlık yapılmadan, eğitimle ve eğitimin niteliğini arttırmakla hiçbir ilgisi olmayan ‘tam gün eğitim’ konusunun yalnızca belli başlı şartlar yerine getirilirse yapılabileceğini fakat bu şartlar için Eğitim Bakanlığı’nın adım atmadığını dile getirdi. Eylem, okullarda ‘tam gün eğitimin’ kaos yarattığını da belirterek öğrencilerin bu konuda maddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

KTOEÖS Başkanı Eylem konuya şöyle açıklık getirdi: “Tüm okullarımızda kaos yaşandı. Birinci dönem sonu yaptığımız ankete göre öğrencilerin yüzde 62’si öğle yemeğini karşılamada maddi sıkıntı yaşadı, yüzde 10’u ise tamamen aç kaldı, öğrencilerin güvenliği riske atıldı. Tüm kolların 2 yıl önce tüzük değişikliğiyle derse dönüştürülmesiyle ve çocukların sınıfa hapsedilmesiyle birlikte de haftada iki gün sürenin uzatılması da şiddet ve akran zorbalığı olaylarının artması sonucunu doğurdu. Gerekli ve yeterli bütçe, yatırım olursa, öğretmen, müdür, muavin, hademe, güvenlik görevlisi gibi alt yapı, donanım, kadrolar tamamlanırsa, mevcut kalabalık sınıflar yerine standart sınıf sayısıyla, herkese eşit eğitim hakkı ve ortamı sağlayacak güvenli standart okul binaları yapılırsa, kendi ülkemizin ihtiyaçlarına, üretimimize yönelik, çağdaş, laik, bilimsel, keyfi kararlarla yap-boz tahtasına dönüştürülmüş değil devlet politikası haline getirilmiş, planlanmış, bilimsel, pilot uygulamalarla hayata geçirilmiş kendimize ait eğitim sistemi ile ve tükenme noktasına gelmiş öğretmenlerin çalışma koşulları ve hakları iyileştirilip, öğretmen ve öğrencilerin desteklenmesi ile tam gün eğitim modeline geçilebilir. Ancak bu koşulların sağlanmasını bırakın bu yönde çaba harcandığı veya herhangi bir adım atıldığı dahi görülmemektedir”.

“ÖĞRENCİ SAYISI ARTTI, BÜTÇE YÜZDE 2.37 AZALDI”

Eylem, eğitimde nitelik derdi olsaydı Eğitim Bakanlığı’nın veya hükümetin, eğitime yeterli ve gerekli bütçeyi öncelikli olarak ayırması gerektiğini ancak geçen yıl sendikanın yaptığı bir araştırmaya göre, son 10 yılda öğrenci sayısında yüzde 10 artış olurken, eğitime ayrılan bütçenin genel bütçeye oranının yüzde 2.37 azaltıldığını söyledi. “KENDİ MEZUNLARIMIZ İŞ BEKLİYOR”

Eylem, geçen yıl Türkiye’den 13 farklı branşta 76 öğretmen getirilmesinin planlandığını, bu yıl ise sayının net olmamakla birlikte branş sayısının azaltıldığını, 9 branşta öğretmen görevlendirmek üzere sınavlar yapıldığını söyledi. Eylem, kendi mezunlarımızın iş beklediğini bu konuyla ilgili dava açtıklarını, hukuki mücadele başlattıklarını belirtti. Eylem ayrıca Yunanca kadro sayısının azaltılmasının eğitimde hâkim olan “faşizan” yaklaşımı da ortaya koyduğunu dile getirdi.