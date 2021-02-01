EBA için 9 milyon TL

KTOEÖS, Eğitim Bilişim Ağı’nı hazırlayan şirkete 9 milyon TL ödendiğini ve her yıl için bu miktarın ödeneceği garantisinin verildiğini vurgulayarak, öğretmenlere “ithal sisteme katkı yapacak hiçbir çalışmaya katılmayın” çağrısı yaptı



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) hazırlayan şirkete bir kalemde 9 milyon TL ödendiğini ve her yıl için bu miktarın ödeneceği garantisinin verildiğini iddia ederek Eğitim Bakanlığı ve hükümet yetkililerini EBA konusunda kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

Sendika, yetkililerin, oluşturulan Moodle sistemini güçlendirmek yerine büyük meblağ ödeyerek neden ithal sistem kurmaya çalıştıklarını ivedilikle açıklamalarını istedi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, yazılı açıklamasında, EBA sistemi konusunda eleştirilerde bulundu. Gökçebel açıklamasında “Tüm öğretmenlerimiz ve idarecilerimize çağrı yapar, ithal sisteme katkı yapacak hiçbir çalışmaya katılmamaları gerektiğinin altını çizeriz. Çağdaş, bilimsel, kamusal eğitim çerçevesinde kendi eğitim sistemimizi, müfredatımızı oluşturmak için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Gökçebel, günlerce, haftalarca öğretmenler, okul idareleri, uzmanlar, denetmenlerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın oluşturduğu Moodle sistemi için Uzaktan Eğitim Materyali hazırladığını bunun karşılığında, uzaktan eğitimin verimli bir şekilde yapılabilmesi için ortaya koydukları bu özveri için, tek bir kuruş katkı almadıklarını ve talep etmediklerini de vurguladı.

Gökçebel, buna karşın, gelinen son aşamada, “EBA’ya geçtim” (Eğitim Bilişim Ağı) denilerek, harcanan tüm emek ve özverinin boşa harcanmış olacağını Bakanlık yetkililerinin de bilmesi gerektiğini kaydetti.

