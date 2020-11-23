“Dr. Suat Günsel Girne Koleji”Şubat 2021'de eğitime başlayacak

Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Kreş ve Okul Öncesi eğitimine Şubat 2021'de başlayacak. Kolejin, ilkokul, ortaokul ve lise kısımları ise Eylül 2021’de açılacak

KKTC’nin en köklü eğitim kurumlarının kuruculuğunu yapan Günsel ailesi, 42 yıllık eğitim tecrübesini “Dr. Suat Günsel Girne Koleji” ile Girne’ye taşımaya hazırlanıyor. Kolejin, kreş ve okul öncesi birimleri Şubat 2021’de eğitime başlayacak. Aynı kampüs içerisinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise kısımları ise eğitime Eylül 2021’de başlayacak.Böylece, 17 Kasım’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın resmi açılışını yaptığı Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin ardından, Yakın Doğu eğitim tecrübesi Girne’deki öğrencilerle de buluşmuş olacak.Okul öncesinden üniversiteye kadar yaşam boyu bir eğitim yolcuğu sunan Yakın Doğu, son eğitim teknolojilerinin yer aldığı laboratuarlarla inşa ettiği sosyal ve güvenli kampüslerde, çift dilli eğitim, üçüncü yabancı dil eğitimi, bilim, spor ve sanat çalışmalarıyla yabancı dil bilen aydın, yaratıcı düşünebilen ve dünya vatandaşı bireyler yetiştiriyor.Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde yabancı dil eğitimi temelden başlayacak. Okul Öncesinde, Cambridge UniversityPress ile işbirliği çerçevesinde yürütülen “Çift Dilli” eğitim uygulaması ile sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (nativespeaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak yapılacak. Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla Fransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor.Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde mindfullnes çalışmaları okul öncesi eğitim müfredatının bir parçası haline getirildi. Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi ile aile-çocuk bağını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecek. Bilimin eğlenceli bir hale getirilerek sevdirildiği bilim atölyesi ise yaş gruplarına uygun atölye etkinlikleri ile çocuklar yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Robotik kodlama, bilgi teknolojileri ve yazılım dersleri de 3 yaştan itibaren veriliyor. Çocukların ilköğretime en iyi şekilde hazırlanacağı Okul Öncesinde, aşamalı olarak sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazma hazırlık programı da uygulanacak. Çocukların akademik gelişimleri sırasında sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi “temel değerleri” tanımaları için “değerler eğitimi” de eğitim müfredatında yer alacak.Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde okul öncesinde başlayan yabancı dil eğitimi Cambridge Üniversitesi ile yapılan iş birliği ile ilkokul da devam edecek. Cambridge International Primary programıyla İngilizce dersleri haricinde matematik, fen ve bilgisayar dersleri de İngilizce olarak işlenecek. Doğru yapılandırılmış dil eğitimi ile müzik, resim, beden eğitimi ve sanat gibi diğer disiplinlerle işbirliği yaparak İngilizce eğitim ile ana dil harmanlanarak çocukların, anadili olan Türkçe’yi doğru kullanması, Türkçe kadar İngilizceyi de ana dili kadar konuşabilmeleri sağlanacak. Sağlam bir İngilizce alt yapısı ile donatılacak öğrencilere, üçüncü dil olarak da Fransızca sunulacak. Almanca ise kolej kısmında bu seçeneğe eklenecek.İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan eğitim misyonu ve uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olması ile Girneli öğrencilere yurt dışında okumanın kapıları açılacak. Dr. Suat Günsel Girne Koleji, tüm dünyada kabul gören ve yurt dışında eğitim almak için gerekli olan IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da öğrencilerini hazırlayacak. Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi tarafından akredite edilen Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde geçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden olan Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi’nin ILS (International LowerSecondary) bilgisayar sınav müfredatı ile Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin Fen ve Matematik müfredatlarını takip edecek.Doç. Dr. Murat TüzünkanÖğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek bir kampüs olacak olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde öğrenciler, spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile nitelikli vakit geçirecek. Bireysel veya grup olarak katılacakları etkinliklerle de sosyalleşme imkanı bulacak.Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yakın Doğu Eğitim Kalitesini Girneli Çocuklarımızla Buluşturacak Olmanın Gururunu Yaşıyoruz.”Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, iyi ve kaliteli bir eğitimin toplumların yükselmesinde sahip olduğu belirleyici güce vurgu yaparak, “ 42 yıllık Yakın Doğu eğitim tecrübesi ile güven veren kalitesini Girneli çocuklarımızla buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.Doç. Dr. Tüzünkan, Yakın Doğu’nun köklü kurum kültürü yanında, çağdaş eğitim alt yapısı ile okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimde bir marka haline geldiğini hatırlattı. Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin öğrenci odaklı anlayış çerçevesinde günümüz koşullarına uygun teknolojik altyapı, donanım ve uygulamaları hayata geçireceklerini söyleyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, öğretmen, veli ve öğrenci arasındaki iletişimin en etkili şekilde kurulmasının temel önceliklerinden biri olacağını dile getirdi.Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “bilimin ve güncel gelişmelerin ışığında her yıl yenilenerek oluşturduğumuz kendine özgü eğitim modellerimiz ile temel bilimler, ana dil, yabancı dil öğretimi, akademik başarı yanında spor ve sanat çalışmalarıyla öğrencilerimizi sosyal, kültürel, duygusal ve akademik gelişimini kapsayan bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla hayata hazırlayacağız” dedi. Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde uygulanacak eğitim sistemine de değinen Doç. Dr. Tüüznkan, “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar, uygulamalı projeler ve dijital içeriklerle zenginleştirilmiş bilim atölyesi, robotik kodlama, değerler eğitimi, mindfulness, Cambridge Üniversitesi işbirliği ile uygulanan çift dilli eğitim müfredatı ile öğrencilerimizi geleceğe hazır bireyler olarak yetiştireceğiz” diye konuştu.