Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne kayıtlar başladı

15 Şubat’ta kreş ve okul öncesi, Eylül ayında ise ilköğretim ve kolej bölümlerinde eğitime başlayacak olacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne öğrenci kayıtları alınıyor



Yenilikçi eğitim modeli, teknolojik altyapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştiren Yakın Doğu Koleji’nin eğitim misyonunu Girne’ye taşıdığı Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne öğrenci kayıtları başladı.

15 Şubat’ta kreş ve okul öncesi, Eylül ayında ise ilköğretim ve kolej bölümlerinde eğitime başlayacak olacak Dr. Suat Günsel Girne Koleji’ne öğrenci kayıtları, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de oluşturulan kayıt ofisinden yapılabilecek. +90 392 650 26 00 (dahili 4460) no’lu telefondan da Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve kayıtlarla ilgili detaylı bilgi almak mümkün.

Global bir vizyona sahip, İngilizce ve ikinci bir dilde yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nde, Cambridge University Press işbirliği ile çift dilli eğitim uygulamasıyla okul öncesinden liseye güçlü bir yabancı dil eğitimi verilecek.

15 Şubat tarihinde yeni öğrencileriyle buluşacak olan Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi’nde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde “Çift Dilli” eğitim uygulaması yürütülecek. Yabancı dil eğitiminin temelden başlayacağı uygulama ile sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak yapılacak.

Uluslararası standartlarda İngilizce dil eğitimi, çift dilli eğitim, üçüncü dil, çağdaş ve modern tekniklerle verilen çok yönlü okul öncesi eğitimi sunacak olan Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi eğitim müfredatında Fransızca ikinci yabancı dil olarak yer alıyor.

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde okul öncesi eğitim müfredatının bir parçası haline getirilen mindfullnes çalışmalarını içeren Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi ile aile-çocuk bağını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecek. Bilim Atölyesi ve deney laboratuvarı ile yaş gruplarına uygun atölye etkinlikleri ile çocuklar yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Bilim Atölyesi kapsamında çevre ve doğa bilinci kazandırmaya yönelik eğitimler verilecek. Robotik Kodlama, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım dersleri de 3 yaştan itibaren verilecek. Çocukların ilköğretime en iyi şekilde hazırlanacağı Okul Öncesinde, aşamalı olarak sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazma hazırlık programı da uygulanacak. Eğitim sisteminde yer alan “Değerler Eğitimi” ile çocukların akademik gelişimleri sırasında sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi “temel değerleri” tanıyarak farkındalık kazanmaları sağlanacak.

