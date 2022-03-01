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Dönüşümlü eğitim sona eriyor

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Kalabalık sınıflar nedeniyle eğitime dönüşümlü devam eden 18 okul, kademeli olarak normale dönüyor.

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Dönüşümlü eğitim sona eriyor
 
 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kalabalık sınıflar nedeniyle eğitime dönüşümlü devam eden 18 okulun kademeli olarak normale döneceğini açıkladı.
KTÖS Yürütme Kurulu dün, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket ile görüştü. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, bakanlık önünde basına açıklama da yaptı.
Bazı sınıflarında öğrenci sayısının 37’ye ulaştığını, salgın nedeniyle kalabalık sınıfların bölündüğünü, öğrencilerin okula dönüşümlü gittiğini anımsatan Elcil, “Pandemi neden sınıflarda 25-26 öğrenci olması gerektiği konusunda bize ciddi bir hatırlatma yaptı. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için okul yapmak, sınıf sayılarını aşağıya çekmek şart. Özellikle de Girne bölgesinde…” dedi.
Covid-19 vakalarında artış olduğunu ancak toplumda yaygın şekilde görülen Omicron varyantında semptomların daha hafif geçtiğini, aşılanmanın devam ettiğini, Güney Kıbrıs dahil birçok ülkenin kısıtlamalarını gevşettiğini belirten Elcil, “18 okulda devam eden dönüşümlü eğitimin ele alınması gerektiğine dair hassasiyetimiz vardı. Bu çocukların ciddi kaybı söz konusu... Konuyla ilgili bazı okullardan da talep geldi” şeklinde konuştu.
Bakanlığın söz konusu taleplere yanıt vermekte geç hareket ettiğini savunan, konuyu dün basın toplantısıyla gündeme taşıyacaklarını ancak Bakan Çavuşoğlu’nun hassasiyet göstererek hafta sonu kendilerini aradığını belirten Şener Elcil, “Ön görüşme yaptık. Eğitim Bakanlığı tüm sorumluluğu üzerine alıyor” dedi.
Konuyla ilgili teknik çalışmanın başlatıldığını, bakanlığın önümüzdeki günlerde 18 okulda normal eğitime nasıl dönüleceğiyle ilgili genelge yayınlayacağını aktaran Elcil, daha ayrıntılı bilgi edindiklerinde bunu basınla da paylaşacaklarını söyledi.


 
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