Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nde yeni yönetim göreve hız kesmeden başladı

Yakın Doğu Üniversitesi önderliğinde 2013’te kurulan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nde (NCADS) yeni yönetim göreve başladı. Dünya genelinde 70 ülkeden 200 binden fazla diş hekimliği öğrencisini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) de üyesi olan NCADS, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza attı. 19-24 Şubat tarihleri arasında, Girne’de düzenlenecek Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi’ne de ev sahipliği yapacak olan öğrenci birliği, parçası olduğu staj ve araştırma değişimi programları ile KKTC’de eğitim gören diş hekimliği öğrencilerinin dünyaya açılan penceresi konumunda.

NCADS, aynı zamanda gönüllü olarak yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de öne çıkıyor. Bugüne kadar bu kapsamda, özel gereksinimli bireylere yönelik huzur evleri ve SOS Çocuk Köyü gibi pek çok kurumda gönüllü olarak ağız sağlığı çalışmalarına imza atan birlik, önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara hız kesmeden devam edecek.

Yeni dönemde NCADS Başkanı olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde doktora eğitimini sürdüren Özel Baysen görev yapacak. Yine Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitimlerine stajyer diş hekimi olarak devam eden Sedat Burak Gültepe Genel Sekreter, Bersun Elif Özer Dış İşler Sorumlusu, Ali El Kasım Sosyal İşler Sorumlusu, Barış Veysel Şendur Mali İşler Sorumlusu ve Husam Al Tanjy ise Ulusal Öğrenci Değişim Sorumlusu olarak görev alacak. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencileri Işık Çalışkan Gönüllü İşler Sorumlusu ve Ayşe Sena Kaya ise Baş Editör görevlerini yürütecek. Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nursema Gür de Bilimsel İşler Sorumlusu olarak NCADS yönetiminde yer alıyor.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Bütün olanaklarımızla öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Öğrencilerin bir yandan sosyalleşirken diğer yandan kendi alanlarında dünya ile temas etmeleri ve gelecekte mesleklerine büyük katkılar sunacak uluslararası etkinliklerle tecrübe edinmeleri için çalıştıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “En aktif öğrenci birliklerimizden biri olan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği, bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla ülkemizi ve üniversitemizi dünyada en iyi şekilde temsil etti. Yeni dönem yönetiminin de bu başarıyı sürdüreceğinden şüphem yok. Bizler de bütün olanaklarımızla onların yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dt. İsmet Ersalıcı da yeni dönemde NCADS’ın danışman öğretim üyesi olarak görev alacak. Öğrenciliği döneminde NCADS’de Staj Değişim Sorumlusu ve Başkan olarak da görev alan Dt. Ersalıcı, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nde de çeşitli görevler üstlenerek 2020-2021 yılları arasında Orta Doğu Bölge Genel Sorumlusu olarak görev yaptı. Dt. İsmet Ersalıcı, “Ülkemizde diş hekimliği öğrencilerinin dünya ile bütünleşmesinde önemli bir rol oynayan NCADS’in yeni yönetimine başarılar diliyorum. Daha önceki yıllarda edindiğimiz tecrübeleri yeni yönetime aktararak, ulusal ve uluslararası çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

2013’ten bu güne pek çok önemli proje ve uluslararası etkinliğe imza atan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (NCADS) başkanlığını üstlenmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktora öğrencisi Diş Hekimi Özel Baysen, “Önceki yönetimlerden edindiğimiz tecrübe ve birikim ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanaklarla yeni dönemde de KKTC’de eğitim gören diş hekimliği öğrencilerini dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Birlik olarak yürüttükleri çalışmalarda, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki hocalarından ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’ndan büyük destek gördüklerini söyleyen NCADS Başkanı Baysen, “19-24 Şubat tarihleri arasında ev sahipliğini yapacağımız Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi ilk büyük sınavımız olacak” ifadesini kullandı.

