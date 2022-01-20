“Devlet okulları üvey evlat”

KTÖS, Gönyeli İlkokulu’na izinsiz giren bir şahsın, okul yönetimine hakarette bulunduğunu ancak Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda girişim yapmadığını belirtti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, isim vermeden Mehmet Kumser Skylap'ın Gönyeli İlkokulu'ndaki kanalizasyon akıntısını "izinsiz çekme" girişimine tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Genel Sekreteri Şener Elcil ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dağman, dün, saat 10.30'da, Gönyeli İlkokulu’nda bir basın toplantısı düzenledi.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, pademinin en yoğun şekilde yaşandığı bir dönemde, geçen hafta, Gönyeli İlkokulu’na izinsiz giren bir şahsın okulda bazı çekimler yapmaya çalıştığını ve okul yönetiminin olaya müdahale ederek bu şahsın okul dışına çıkardığını söyledi. Elcil, ilgili şahsın sosyal medyada başta okul müdürü olmak üzere okul yöneticilerine hakaretlerine devam ettiğini belirterek, bu şahsın Eğitim Bakanı’nı ziyaret ederek okul müdürü hakkında şikayette bulunduğunu da savundu.

Okul müdürünün, yöneticilerinin ve öğretmenlerinin görevlerinin başında olduğunu, devletin çalışanı olduğunu ve Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurumda çalışanlara bir kişinin hakaret etmesinin doğru olmadığını Bakana ilettiklerini ve konuyu yargıya taşımasını istediklerini kaydeden Elcil, aradan bir haftalık süre geçmesine rağmen Eğitim Bakanlığı’nın girişim yapmadığını savundu.

“Bir devlet memuru görev yaparken, o devlet memurunun görevini engellemeye çalışmak bir suçtur” diyen Elcil, “Okullar Eğitim Bakanlığına bağlı ise burada çalışanlara sahip çıkması gereken Eğitim Bakanlığıdır. Bugüne kadar bir açıklama yapılmadı. Demek ki devlet okulları ve burada çalışan öğretmenler üvey evlattır” dedi.



NE OLMUŞTU?

Gönyelili iş insanı Mehmet Kumser Skylap, geçtiğimiz hafta, sonu karakolda biten bir eyleme imza atmıştı.

Akşam saatlerinde Gönyeli Çemberi’nde “LTB’ye kanalizasyon borcunu öde" pankartı açarak, mangal eşliğinde eylem yapan Kumser, buradan yaptığı canlı yayında, gündüz bir okula gittiğini, okulun futbol sahasına kanalizasyon aktığını, bunun videolarını çekerken bir öğretmenin çekime izin vermediğini anlatmıştı. Skylap, “Çocuklar b…’ların içinde oynuyor. Öğretmen bana çekim yapamazsın diye izin vermiyor. Öyle şey olur mu?” diyerek tepkisini dile getirmişti. Yayın sırasında okul müdürünün de kendisinden şikayetçi olduğu için polis tarafından ifadeye çağrıldığını açıklayan Skylap, mangalı da elini alıp Lefkoşa Polis Karakolu’nun yolunu tutmuştu



