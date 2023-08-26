Ders kitaplarına türbanlı öğretmen girdi

İlköğretimde bu sene okutulması planlanan ders kitaplarının yazarlardan habersiz değiştirildi. Kitapta öğretmen başörtülü olarak gösterildi, Filistinli aile yapısı örnek verildi

İlköğretimde bu sene okutulması planlanan ders kitaplarının yazarlardan habersiz Ankara’da değiştirildiği belirtildi.Ankara’dan gelen yeni kitaplarda “”in başı örtülü çizildi. Aile, Filistin ve Hindistan üzerinden anlatıldı.) Akademisyenlerinden ve aynı zamanda ders kitaplarıyla ilgili‘nda kurulan komisyona danışmanlık yapan, kitaplarda yer alanvebölümlerle ilgili bilgisi ve onayı olmadığını kaydetti, okullara bu kitapları kabul etmemeleri çağrısında bulunduAkademik danışman ve ders kitabı yazarı Ahmet Güneyli, Türkçe ders kitaplarında yapılan güncelleme ve değişikliklerin bilgisi ve onayı dışında gerçekleştiğini açıkladı.Kitaplar basıma gitmeden değerlendirme talebinin karşılık bulmadığının altını çizen Güneyli, kitapların içeriklerinin keyfi bir şekilde değiştirildiğini kaydetti. "Değişikliklerin hiçbirinden haberimiz olmamıştır" diyen Güneyli, isimlerinin kitaplarda yazılı kaldığını bunun ise etik olmadığını vurguladı."Güncellenen kitaplarda medyaya yansıyan değişiklikler yalnızca birkaç görseldeki dini sembolden ibaret değildir; terim karmaşası ve öğretimde aşamalılık açısından ciddi pedagojik sorunlar vardır" ifadelerini kullanan Güneyli, "Bu konuda eylem-grev yapılmasına gereksinim yoktur. Ders kitaplarını okullara göndermeyin, gönderilirse de kullanmayın. Ben yaptım olur zihniyetine verilebilecek en iyi cevap budur!" dedi.Güneyli açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:"Ders kitaplarındaki (özellikle Türkçe için konuşuyorum) güncelleme ve değişiklikler akademik danışman ve ders kitabı yazarı olarak bilgim ve onayım dışında gerçekleşmiştir.Değişiklikle ilgili süreçten haberim olmuş, kitaplar basıma gitmeden değerlendirme talebim karşılık bulmamıştır. Kitaplarda keyfi bir şekilde içerik değiştirilmiş, birtakım ekleme ve eksiltmeler yapılmıştır. Bu değişikliklerin hiçbirinden haberimiz olmamıştır. Ve isimlerimiz kitaplarda yazılı kalmıştır. Bu etik değildir! Güncellenen kitaplarda medyaya yansıyan değişiklikler yalnızca birkaç görseldeki dini sembolden ibaret değildir; terim karmaşası ve öğretimde aşamalılık açısından ciddi pedagojik sorunlar vardır. Ders kitabının temel öğretim aracı olduğu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde, akademisyenlerin süreçten koparılması da tartışılması gereken önemli bir sorundur!Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ise, Temel Eğitim Programı çerçevesinde yazar ve akademik danışman olarak katkıda bulunduğu Sosyal Bilgiler ders kitaplarındaki değişikliklere sert tepki gösterdi ve bu konuyla ilgisi olan kişilere karşı yasal süreç başlatacağını söyledi.Erbilen, 2013 yılında başlatılan bu program kapsamında hazırlanan ve danışmanlığını yaptığı 4-5-6 ve 7. sınıf kitaplarından, 4. sınıf kitabında bilgisi ve onayı olmadan “güncelleme” adı altında değişiklikler yapıldığını belirtti.Erbilen, yıllarca verdiği emeğe yapılan saygısızlığı kabul etmediğini dile getirerek, bu konuda ilgili kişilere karşı yasal süreci başlatacağını söyledi.Bu konuda eylem-grev yapılmasına gereksinim yoktur. Ders kitaplarını okullara göndermeyin, gönderilirse de kullanmayın. Ben yaptım olur zihniyetine verilebilecek en iyi cevap budur!"