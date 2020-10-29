Değirmenlik İlkokulu kapatıldı

Değirmenlik İlkokulu’nda bir öğretmenin Covid-19 çıkmasının ardından tüm okulda eğitim durdu



Değirmenlik İlkokulu’nda bir öğretmenin Covid-19 çıkmasının ardından tüm okulda eğitim durdu.

Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin tümüne de test yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını ifade eden İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, buna rağmen tüm okulda eğitime ara verildiğini belirtti

Tedbir amaçlı kapandıklarını kaydeden Başarı, “Öğretmenler odasında, öğretmenlerimizin teması vardı. Bu da sınıflar arası temas olmasa dahi öğretmeler yoluyla teması sağlayabilir denildi. Sağlık Bakanlığı, temaslı takip ekibi bu uygulamayı uygun gördü, biz de onayladık.” dedi.

Tüm testlerin Cuma günü yeniden tekrarlanacağını belirten Başarı, “Bu testin sonucunda, Pazartesi uygun görülürse okul yeniden açılabilir. Yapılacak olan diğer testler de negatif çıkarsa o zaman okul açılacak. Yapılan ilk testlerde tüm sonuçlarımız negatiftir.” dedi.

