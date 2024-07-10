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DAÜ ile Ürdün’ün Al-Ahliyya Amman Üniversitesi işbirliği anlaşması imzaladı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Al-Ahliyya Amman Üniversitesi arasında, akademik personel, öğrenci ve araştırma alanında işbirliği için anlaşma imzaladı.

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DAÜ ile Ürdün’ün Al-Ahliyya Amman Üniversitesi işbirliği anlaşması imzaladı
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DAÜ’den verilen bilgiye göre, anlaşmaya, Al-Ahliyya Amman Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Sari Hamdan’ın Ürdün’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da DAÜ’de düzenlenen törende imza koydu.  Törende Prof. Dr. Kılıç, Al-Ahliyya Amman Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Otelcilik Fakültesi Dekanı Hatough’a Kıbrıs’a özgü hediye takdim etti.
Anlaşmada, iki üniversite arasında kısa ve uzun süreli akademik personel ve öğrenci değişim programları yapılması; akademik personel ve öğrencilerin eğitim, ders, konferans, sempozyum, atölye çalışması ve deneyim paylaşımı gibi akademik faaliyetlere katılım; karşılıklı yarar sağlayacak deneyim ve fikirlerin paylaşılması, müşterek ilgi alanlarında ortak araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, eğitim ve öğretim amaçlı veri paylaşımı öngörülüyor.
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada anlaşmanın ilişkilerin güçlendirilmesi adına büyük bir adım olduğunu, anlaşmayla hem öğrencilerin hem de akademik personelin geniş bilgi ve deneyim paylaşımı imkanına sahip olacağını söyledi. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün uluslararası işbirliklerine ve açılımlara büyük önem veren bir üniversite olduğunu, bu tür anlaşmaların araştırma faaliyetlerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.
 
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