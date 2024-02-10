banner913
banner932
Meteorolojiden toz uyarısı…
Meteorolojiden toz uyarısı…
18 0
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
2 tekne ile 41 Suriyeli sığınmacı daha
22 0
 
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
Meteoroloji raporu... Yağışlı günler geliyor ancak sıcaklık 21 derece dolaylarında…
129 0
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
Çamlıbel-Tepebaşı ile Kayalar Yolu kavşakları arası yarın trafiğe açılacak
19 0
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
Kamuda yetkili üç sendika Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yapacak
17 0
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
Uçaklarda yeni dönem 'Bagajlarla birlikte yolcular da tartılacak'
1.3B 0
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
Tahsin’den Omonia’yla profesyonel sözleşme
151 0
banner1012
banner985

DAÜ Giriş ve Burs sınavı 2 Haziran’da yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

banner974
DAÜ Giriş ve Burs sınavı 2 Haziran’da yapılacak
banner971
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da başlayacak ve 13.00’te sona erecek olan sınav, DAÜ Rektörlüğü tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacak. Sınav başvuruları ise 2-31 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılabilecek.
Sınav sonuçları, sınav günü olan 2 Haziran’da açıklanacak ve 3 Haziran’da adayların sonuçlara itirazları kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları ise itiraz kabulünün ardından açıklanacak.
Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.