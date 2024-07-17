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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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DAÜ, erken kayıtta indirim süresini 15 Ağustos’a kadar uzattı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.

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DAÜ, erken kayıtta indirim süresini 15 Ağustos’a kadar uzattı
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DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine yapılan harç indirimi, net harç ödemeleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanacak.
Kayıt koşullarının da aktarıldığı açıklamada, “DAÜ’ye KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak olanların indirimli kayıt ücretinden yararlanması için 4 adet vesikalık fotoğraf, diplomanın aslı ile 6 adet fotokopisi, kimlik kartı fotokopisi ve eğitim ücreti dekontu ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir. Kayıtlar ile ilgili detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabilir.” denildi.
 
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