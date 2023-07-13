DAÜ, 1748 yeni mezun verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisans ve Ön Lisans Mezuniyet Töreni yapıldı. Törenle, Doğu Akdeniz Üniversitesi 1748 yeni mezun verdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın törende yaptığı konuşmada, 1748 mezunun diplomalarını alarak, hayata atılacağını belirtti. Tüm mezunları tebrik eden Hocanın, mezunlara hayatlarında başarı diledi.



Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de, “Dünyanın dört bir yanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek, eğitiminizi tamamladınız, hepinizi tebrik ederim” dedi ve mezunlara hayata dair tavsiyelerde bulundu.



Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı da, mezuniyetin yeni bir yolculuğun başlangıcı olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, bölgenin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Avcı, mezunlara başarı diledi.



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasına, Şampiyon Melekleri anarak başladı. Hedefin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yaşatılması olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bunun için güçlü birliktelik olması gerektiğinin altını çizdi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, genç mezunların mezuniyetlerinin hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında Şampiyon Melekleri de saygıyla anan Töre, gençlere hayatlarında başarı diledi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, tüm mezunları tebrik ederek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin son 40 yılda 75 bin mezun verdiğini ifade etti. Tatar, mezunlara hayata dair nasihatler verdi.



Hayat boyu eğitimin önemini belirten Tatar, mezunların ülkelerine faydalı bireyler olmalarını diledi.

Konuşmaların ardından lisans ve ön lisans mezunlarına diplomaları verildi.

