Coşku ve gurur bir aradaydı

YDÜ Hukuk Fakültesi’nin bahar dönemi mezunu, genç hukukçuları diplomalarını törenle aldı. YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tüzünkan, mezunlara çağrı yaptı: “Hiçbir grup ya da zümrenin etkisi altında kalmayın. Aklınızı, fikrinizi kimseye kiraya vermeyin”



Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Uluslararası Hukuk, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, aileleri, öğretim elemanları ve birçok misafirin katıldığı mezuniyet töreninde, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından keman sanatçısı Nina Koçubey tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Hukuk Fakültesi ile Uluslararası Hukuk bölümünde dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları takdim edildi. Ardından sırasıyla mezun olan öğrenciler sahneye çıkarak öğretim elemanlarının elinden diplomalarını aldılar. Törenin sonunda ise tüm öğrenciler keplerini fırlatarak hayatlarında yeni bir kapının kilidini açmış oldular.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, uluslararası bir bilim platformu olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde, evrensel değerler ışığında bilimin aydınlığına ve hukukun üstünlüğüne inanmış hukukçular yetiştirmenin gururunu 25 yıldır taşıdıklarını söyledi.

Doç. Dr. Tüzünkan, “Kuruluşundan bu yana 25 yıldır hukukçular yetiştiren Hukuk Fakültemiz, bilimsel alanda yetkin, araştıran, sorgulayan, yorumlayan, analitik ve eleştirel düşünebilen, etik değerlere bağlı, çağdaş genç hukukçuları ile globalleşen dünyanın her bölgesinde mezunlarının başarılarıyla önemli bir ilham kaynağı oldu” ifadesini kullandı.

Konuşmasında mezunlara da seslenen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Toplum olarak yetişmiş insana ihtiyacımız var. Bu yetişmişliği elde edebilmeniz için, üniversitemizde aldığınız eğitimlerin yanında kendinizi geliştirmeye devam edin. Hiçbir grup ya da zümrenin etkisi altında kalmayın. Aklınızı, fikrinizi kimseye kiraya vermeyin. İyi bir hukukçu olmanın yolu bunlardan geçer” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri, Hukuk Fakültesi Dekan vekili ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur ise “Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, hukuk kurallarının oluşturulması sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkı sağlayabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan da inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz” sözleriyle başladığı konuşmasında, mezunlara seslendi.

Doç. Dr. Yeter Tabur, “Eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Ancak çalışıp, mücadele etmeye devam edeceksiniz. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkenize karşı sorumluluklarınızın olduğu düşüncesiyle yapacağınız çok şey bulunuyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarılar siz ve aileniz kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve bizleri de onurlandıracaktır” dedi.

Uluslararası Hukuk Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut da mezunlara seslenerek, “Uzun yıllardır sürdürdüğünüz eğitim hayatınızın önemli bir sürecini başarıyla tamamladınız. Buraya gelmek için inanılmaz derecede çok çalıştığınızı biliyorum” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Berkut, mezun olan öğrencilerin, yaşanan pandemi döneminin yarattığı zorlukların üzerinden başarıyla geldiğini söyleyerek, mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçlar için bir kapı olduğunu hatırlattı. Yrd. Doç. Dr. Nabi Berkut “Şu andan itibaren, hayatınızda yeni bir bölüme adım atacaksınız. Avukat, savcı, hakim ya da akademisyen olabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, aldığınız çağdaş ve nihai eğitim ile kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza ve iş hayatınızda önemli başarılara imza atacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler adına konuşan Uluslararası Hukuk Bölüm birincisi Divine Chiamaka Gosioha “Hayatın yarışı, kaç kişinin önümüzde veya arkamızda olduğu ile ölçülmez; sadece bulunduğumuz yerden, eskiden bulunduğumuz yere olan uzaklıkla ölçülür” sözünü hatırlatarak “Hepimiz geriye dönüp üniversitedeki ilk yılımıza ve şu anda bu mezuniyet etkinliğinde oturan benliğimize bakarsak; edindiğimiz bilgiler ve kurduğumuz ilişkiler yönünden kendimizde herhangi bir olumlu fark gördüğümüz takdirde, o zaman oyunumuzun zirvesine çıktık demektir. Bu yüzden, bugün mezun olan her öğrencinin en iyi mezun öğrenci olduğunu söylediğimde, bunu alçakgönüllülükle yapmıyorum; aksine, hepimizden gurur duyarak yapıyorum” ifadesini kullandı.





