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Çocukların karne sevinci

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KKTC genelinde ilk ve orta dereceli okullarda dün karne dağıtımı yapıldı ve iki haftalık Şubat tatili başladı

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Çocukların karne sevinci

2021-2022 öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, KKTC’de ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler ilk dönem sonu karneleri dün aldı.

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yarıyıl tatili (şubat tatili) bugünden itibaren başladı. 


Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı, bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak iki haftalık şubat tatilinin ardından, 14 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenler ikinci dönem için ders başı yapacak.
 
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.


İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.

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