Çocuklara işaret dili öğretildi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi güz dönemi eğitimleri çevirimiçi devam ediyor





COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 Güz Akademik Dönemi’nde tüm çocuklara ücretsiz uzaktan eğitim sunan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi hafta sonu gerçekleştirdiği eğitimlerini eğitici etkinliklerle sürdürüyor. Her hafta Cumartesi günü gerçekleşen eğitimlerin ikincisi yapıldı.

Gerçekleştirilen uzaktan eğitim programı kapsamında 6-8 yaş Dünya Grubu ‘Renkli Taşlar Yapıyorum’, 9-11 yaş Güneş Grubu ‘Mutfakta Harikalar Yaratıyorum’ ve 12-15 yaş Galaksi Grubu ‘Laboratuvarı Evlerinize Taşıyoruz’ etkinliklerinde öğretmenleriyle buluştu. Uzaktan eğitim programı, çocukların eğitim sürecinden en etkili ve verimli biçimde yararlanmalarını sağlamak için interaktif etkinliklerle uygulanıyor. Böylece çocukların sürekli bilgisayar karşısında oturmalarının da önüne geçiliyor. Derslere başlamadan önce Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi eğitmenleri eşliğinde yapılan hareketli egzersizler ile de çocukların öğrenmeye hazır hale gelmesi sağlanıyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, farklılıklara saygı duymanın eğitim ile mümkün olduğunu bunun da birlikte yaşayarak, görerek, inanarak ve anlayarak gerçekleşebileceği bilinci ile hareket ediyor. Bu bağlamda temel etkinliklere ek olarak İşaret Dili Dersi eğitimcisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Emrah Soykan eşliğinde öğrencilere işaret dilinin önemini anlatan bir etkinlik de gerçekleştirdi. Toplumda işaret dilini yayma, genç nesillerde farkındalık yaratma, bilgilendirme ve sosyal sorumluluğu güçlü gençler yetiştirme adına yapılan etkinlikte, işaret dili alfabesini öğrenen öğrenciler kendilerini işaret diliyle tanıtarak, işaret dili ile iletişim kurabilmeyi deneyimlediler.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli de tüm öğrencilere 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün, Birleşmiş Millerler Teşkilatı tarafından tüm dünyada kız çocuklarının eğitimi ve yaşadıkları sorunlar konusunda insanların ve ülkelerin dikkatini çekmek, duyarlılık ve farkındalıklarını artırmak için 2012 yılında kabul edildiğini anlatan Prof. Dr. Meriçli, dünyanın pekçok ülkesinde kız çocuklarının okula gönderilmediğinden, eğitim haklarından yararlanamadığından, çocuk yaşta kardeşlerine bakan küçük anne olduklarından, hatta evlendirilip çocuk gelin olduklarından ve çocukluklarını yaşayamadıklarından söz etti. Toplumlar ile ülkelerin ancak kadın-erkek tüm bireylerinin eğitim almasıyla gelişeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Brigham Young'ın söylediği gibi: Bir erkeği eğitirseniz ‘eğitimli bir insan’ kazanırsınız, oysa bir kadını eğittiğinizde bütünüyle bir kuşağı eğitmiş olursunuz. Güzel Kıbrıs'ın tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

2020-2021 Güz Akademik Yılı döneminde, öğrencilere yönelik online eğitimlerin yanı sıra her Cumartesi 17:00-18:00 saatleri arasında da velilere yönelik söyleşiler düzenleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ilk seminerini ‘Pandemi Sürecinde Ebeveyn Olmak ve Çocuk Ruh Sağlığı’ konusunda gerçekleştirdi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel tarafından verilen seminerde, veliler pandemi süreci hakkında bilgilendirildi. Uzm. Psk. Akarsel, pandemi sürecinin bir sonucu olarak hem yetişkinlerin hem de bireylerin yaşamış oldukları kaygılar ve kaygılarla nasıl baş edebileceği hususunda öneriler paylaştı. Veliler ile yapılan bilgilendirme söyleşileri https://ozaygunselcocukuniversitesi.org/online-egitim/ web adresinden yayınlanıyor. Söyleşiye katılamayanlar web sayfasından “Veli Söyleşileri” bölümüne girerek videoları izleyebilecekler.

