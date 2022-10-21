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Cittaslow koordinatörleri için eğitim

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Cittaslow KKTC Ağı, Cittaslow üyesi Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri Cittaslow Koordinatörleri için eğitim düzenliyor.

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Cittaslow koordinatörleri için eğitim

Cittaslow Türkiye Merkezinden uzmanların vereceği eğitim 24-25 Ekim tarihlerinde Yeniboğaziçi'nde Cittaslow Ofisi’nde yer alacak.

Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem ve ekibinde yer alan Ece Çınar ve Candaş Balta’nın vereceği iki günlük eğitim sonunda 5 belediye koordinatörüne uzmanlık sertifikası verilecek.

Pazartesi ve Salı günü 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacak eğitimde, Cittaslow belediyelerde uygulanabilecek projeler, halka benimsetme ve çocuk belediyeleri konuları işlenecek.
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