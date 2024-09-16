Çavuşoğlu: Sınavı yapılan tüm branşlarda geçici öğretmen atamaları yapılacaK

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kanal Sim ekranlarında gerçekleştirilen yayına bağlanarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmen eksikliği nedeniyle okullarda yaşanabilecek olası güvenlik sorunlarını göz önünde bulundurarak bir haftalık erteleme kararı alındığını belirten Çavuşoğlu, öğretmen atamalarıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandığında okulları açmaya hazır olduklarına vurgu yaptı.

“Tarihin en yüksek sayıda tamir, bakım, onarım ve güçlendirme mücadelesi veriliyor”

6 Şubat depreminin ardından okulların güçlendirilmesi için ciddi bir mücadele verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Tarihin en yüksek sayıda tamir, bakım, onarım ve güçlendirme mücadelesi veriliyor.” dedi.

Çavuşoğlu, 91 okula ciddi bir tamir ve bakım yapıldığını, 28 okula ise güçlendirme çalışmaları uygulandığını ve bunlardan 22’sinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, 6 okulda güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, Namık Kemal Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi gibi bazı okulları boşaltarak, diğer okullarda prefabrik sınıflarla eğitime devam ettiklerini söyledi.

Yapılan okulların gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, 20 okulu yeniden inşa ettiklerini ve gelecek yıl bu sayının 24’e tamamlanacağını belirtti.

“Okulların fiziki yapıları yeni eğitim yılına hazır”

Okulların fiziki yapıları olarak büyük oranda yeni eğitim yılına hazır olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Bugün okullar açılabilir olsaydı, biz, fiziki bina olarak yüzde 99 oranında hazırdık. Hazır olmadığımız bir yerden bahsetmek gerekirse, İskele Türk Maarif Koleji’nde bugüne bitmesi gereken çalışmalar 3 – 4 gün sarkmıştı. Onunda çözümlerini okul içerisinde bulmuştuk.” diyerek yaşanan gecikmenin resmi süreçlerden dolayı yaşandığını söyledi.

Çavuşoğlu, bitmeyen binalarının ve eğitimin devamlılığı için alternatif yaratılmayan bir noktalarının olmadığını da ifade etti.

Öğretmen atamalarına da değinen Çavuşoğlu, ilkokullarda kadrolu atamaların gerçekleştirildiğini, ancak Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda görev alacak öğretmen atamalarının henüz tamamlanamadığını belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ile yaptığı görüşmede, iade edilmesi gereken yetkilerin hemen verilemeyeceğinin ve atamaların Salı veya Çarşamba gününe kadar sarkabileceğinin bilgisini aldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Atamaların yapılmasıyla birlikte öğretmenlerin Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık raporlarını da alması gerekiyor. Geçici öğretmenlerin atanmasıyla ilgili süreç ise henüz tamamlanmadı.” ifadelerini kullandı.

“Hükümet olarak öğretmen eksikliklerinden kaynaklanabilecek güvenlik sorunlarını dikkate aldık”

Bu bağlamda, hükümet olarak öğretmen eksikliklerinden kaynaklanabilecek güvenlik sorunlarını dikkate aldıklarını ve değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu nedenle okulların açılışının bir hafta ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Gelen soru üzerine, okulların açılışının Ulusal Birlik Partisi Kurultayı ile ilişkilendirilmesi konusuna da değinen Çavuşoğlu, “Böyle bir kararın alınmasıyla birlikte her şeyi kurultaya endekslenme tehlikesi tabi ki vardı. Bunu kendi aramızda da konuştuk. Günün sonunda bu öngörümüz de doğru çıktı. Oysa bizim asıl maksadımız az önce ifade ettiğim gerekçelerdi. Toplum bunu kurultay ile ilişkilendirdi.” diye konuştu.

“Okulların açılmasını istemeyen bir eğitim bakanı düşünülemez.”

Milli Eğitim Bakanı olarak okulları açma taraftarı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Okulların açılmasında engel olabilecek veya okulların açılmasını istemeyen bir eğitim bakanı düşünülemez. Ben açılması gerektiğini tabi ki savunurum. Hükümette açılmasın istedi ancak rakamlar ortaya çıkınca ve atanma süreçleri düşünüldüğünde öğretmen eksikliğine bağlı olarak herhangi bir çocuğun başına en ufacık bir şey gelse her anlamda çok kötü olurdu. Tartışılan nokta buydu.”

Basın toplantısında yaptığı açıklamada, kurulan prefabrik sınıfların kalıcı değil geçici bir çözüm olduğunu ifade ettiğini belirten ve Lefkoşa’da 3 yılda 4 okul inşa etmelerine rağmen öğrenci yoğunluğundan kaynaklanan sıkışıklık yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, bu okullara yeni betonarme sınıflar yapılıncaya kadar prefabrik sınıflar eklediklerini söyledi.

“Prefabrik sınıf modeli geçici bir çözüm modelidir.”

Kapasitenin artması amacıyla betonarme sınıfların yapım sürecinin proje, vize ve ihale aşamalarıyla birlikte 1 buçuk 2 yıl sürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, bu süreçte ihtiyaç duyulan kapasite artışı için prefabrik sınıf modelini uygulamaya başladıklarının altını çizdi ve geçici bir çözüm modeli olarak bakılması gerektiğini söyledi.

Geçici öğretmenlerin atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, sınavı yapılan tüm branşlarda sınav sırasına göre geçici öğretmen atamalarının yapılacağını, ilkokullarda ise daha önce görev yapan öğretmenlere öncelik verilerek atamaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun öğretmen atama sürecini hızlandırması halinde bu hafta okulları açar mısınız? sorusuna da cevap veren Çavuşoğlu, atama süreçlerinin ve sağlık raporlarının tamamlanması halinde okulları açmaya hazır olduklarına vurgu yaptı. Çavuşoğlu, erteleme kararının kurultayla ilişkilendirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.