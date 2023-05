Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu sendikaları sağduyuya davet ederek “Dün Meclis’ten geçen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı öğretmenin bilgi ve birikiminden daha fazla faydalanmak amacıyla düzenlendi” dedi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün Meclis’ten geçen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın öğretmenin bilgi ve birikiminden daha fazla faydalanmak amacıyla düzenlendiğine vurgu yaparak, bu yasanın öğretmeni itibarsızlaştıran bir anlayışla hazırlanmadığını belirtti.

Sendikalar tarafından atılan sloganların, geçirilen yasaya yönelik olmadığını ve yasada bulunan maddeleri içermediğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bu yasa öğretmeni itibarsızlaştıran herhangi bir madde içermemektedir” dedi.

Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sorunun iletişimle çözüleceği gerçeğini dikkate alarak, her zaman olduğu gibi uzlaşmacı bir anlayışla hareket edeceğine işaret eden Çavuşoğlu, sendikaları sağduyuya davet etti.

Çavuşoğlu, bakanlık kapılarının öğretmene ve sendikalara her zaman açık olduğunu ifade ederek, Talim ve Terbiye Kurulu ile ilgili daire müdürlüklerinin yarın sendikaları, sendikalara uyan bir zamanda sorunları ele almak, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetleri gidermek, velilerin tedirginliği ortadan kaldırmak, akademik takvimi değerlendirmek ve nakil çalışmalarını başlatmak üzere toplantıya davet edeceklerini söyledi.



"Öğretmenin karşısında değil yanındayız"



Çavuşoğlu, eğitimin sorunlarını ortak akılla, birlikte hareket ederek çözebileceklerini bir kez daha dile getirerek, öğretmenin karşısında değil yanında olduklarına vurgu yaptı.

Bakanlığının basın bürosuna göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yasanın olgunlaşması ve Meclis’te görüşülerek kabul edilmesi süreciyle ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu, 2022 yılının Temmuz ayında başladıkları çalışmaların dün itibariyle neticeye ulaştığını ve kamuoyunu meşgul eden Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı olgunlaştırarak Meclis’ten geçirdiklerini anlattı.



“9 kez resmi toplantı yapıldığı tutanaklarda mevcut”



“Her ne kadar sendikalar istişare yapmadan bu yasayı geçirdiğimizi söylese de, Teknik Kurul aşamasından sonra dahi 9 kez resmi toplantı yapıldığı tutanaklarda mevcuttur” diye konuşan Çavuşoğlu, sendikaların, Bakanlıkta ve Meclis Alt Komitesi'nde ortaya koydukları önerileri dikkate aldıklarını ve Bakanlık olarak yasanın olgunlaştırılması sürecinde birçok düzenleme önerisini komiteye ilettiklerini söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda yapılan uzun görüşmelerin sonucunda geçirilen yasanın ne kadar önemli olduğunun kamuoyu tarafından da görüldüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde sendikaların kendilerine göre ortaya koyduğu gerekçelerden dolayı, öğrenciyi, öğretmeni, velileri ve bakanlığı üzen bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Açıklamasında "Yasada öğretmeni zedeleyici ve itibarsızlaştırıcı herhangi bir maddenin olmadığı konusundaki görüşlerimizde ısrarcıyız" diyen Çavuşoğlu, gelinen aşamada mağdur olanların öğrenciler olduğunu belirterek, bu mağduriyetin daha fazla devam etmemesi için sendikalara sağduyu çağrısında bulundu.



"Sürdürülen eylemlerin bir an önce sona ermesi ve okulların normale dönmesi gerek"



Çavuşoğlu, öğretmenlerin, öğrencilerin sınav hakkı, karne hakkı, mezuniyet hakkı olduğunun bilinciyle hareket edecekleri ve sevinçlerini yaşama noktasında bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti yeniden gösterecekleri düşüncesinde olduklarını da belirterek, sürdürülen eylemlerin bir an önce sona ermesine ve okulların normale dönmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, grev ve eylem sürecinde, yasanın dışında işaret edilen konuların bilgileri dahilinde olduğunu ve ortak akıl ile çözüme kavuşturmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar öğretmenleriyle var olduğunu ve bundan sonrada öğretmenleriyle yola devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin topluma yaptığı katkı, tarih kitapları içerisinde ve bundan sonra yazılacak tarih içerisinde de yer almaya devam edecektir” dedi.

