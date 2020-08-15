ÇAVUŞOĞLU: EĞİTİM DÖNEMİNİN NASIL BAŞLAYACAĞINI 21 AĞUSTOS'TA AÇIKLAYACAĞIZ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağına dair açıklamayı 21 Ağustos’ta yapacaklarını kaydetti.

Tedbirler bağlamında sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, yaşam hakkının önemine vurgu yaparak, yaşam hakkının önüne hiçbir şeyi koymayacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, BRT'de katıldığı programda, ilgili paydaşlarla yaptıkları toplantılarda üzerinde durulan bir takım konular olduğunu belirterek 3 model üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve eğitimin nasıl başlayacağını 21 Ağustos’ta karara bağlayacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, eğitim dönemi ile ilgili hijyen kuralları, öğrencilerin kaç saat olacağı, ders kayıpları ve taşımacılığın nasıl olacağını 21 Ağustos’ta açıklayacaklarını belirtti.

Okullardaki öğrenci sayısının “seyreltileceği” konusunda bir konsensüs olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Gelinen aşamada, prensiplerde çok büyük bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sendikalardan destek görüp görmeyeceğimiz ayrı bir tartışma konusudur. Onların da kendilerine ait bakış açıları var” dedi.

Birinci prensiplerinin; herkesin yaşam hakkının korunması olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Birçok ülkenin uygulamaları dikkate alarak tedbirlerimizi alacağız. Herkesin kendi tedbirlerini de almalarını bekliyoruz.” dedi.

Öğrencilerin ders kayıplarını en aza indirecek ortamı yaratmak için çalıştıklarını işaret eden Çavuşoğlu, “Biz tüm çocukların velisiyiz, dolayısıyla kendimizi velilerin endişelerinden uzak tutamayız. Sorumluluğumuzun farkındayız, yaşam hakkının önünde hiçbir şeyi koymayız” şeklinde konuştu.