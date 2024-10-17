Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda Atatürk büstü rölyef çalışması ve su arıtma odasının açılışı yapıldı

Gazimağusa Canbulat ve Özgürlük Ortaokulu’nda Atatürk büstü rölyef çalışması ile su arıtma odasının açılışı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, geçmişte bu okulda görev yaptığını belirterek, 25 yıl geçmiş olmasına rağmen Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki öğretmenler.i ve özverilerini her gittiği yerde söylemeye devam ettiğini ifade etti.

Son 4 yılda ülkede yapılan 20 okulun 11’ini gönüllülerin yaptırdığını söyleyen Çavuşoğlu, “Eğitime, ülkesine bu kadar aşık insanlar olduğu için bu ülke ayaktadır.” dedi.

Öğrencilere, “Bu ülke sizin omuzlarınızda yükselmeye devam edecek.” diyen Çavuşoğlu, ”Okulda bulunduğunuz saatleri çok iyi değerlendirin. Öğretmenlerinizin yönlendirmelerine sahip çıkın.” tavsiyelerinde bulundu.

Çavuşoğlu, KKTC’nin genç nesillerle geleceğe yürüyeceğini ifade etti.

-Kolçak

Eğitim gönüllülerinde, Rönesans İnşaat’tan Vedat Kolçak da, gençlerin ve geleceğin arkasında olduklarını belirtti.

Kolçak, Okul Müdürü Sedat Öğüt’ün dişini tırnağına takarak başarı serüvenine imza attığını belirtti.

-Öğüt

Okul Müdürü Sedat Öğüt de, eğitimin 3 ayağı olan öğretmen, öğrenci ve eğitim gönüllülerinden biri eksik olduğunda eğitimin sürdürülemeyeceğini söyledi.

Öğüt, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ailesi olarak en iyi eğitimi vermek için çalışmalarını şevkle sürdürdüklerini söyledi.

Öğüt, müdür olarak okulda göreve geldiğinde “mutlu okul” hayali kurarak görüşmelere başladığını, bugün bu hayal çerçevesinde güzellikleri paylaştıklarını sözlerine ekledi.

