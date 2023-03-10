Çadırda eğitim hazırlığı

Depremin ardından veliler tarafından çocuklarını okula göndermeme kararı alınan ve uzun süredir eğitimden kopan Namık Kemal Lisesi’nde bahçeye çadırlar kurulmaya başlandı. Öğrenciler, Pazartesi gününden itibaren çadırda eğitim görmeye başlayacak

Okullardaki deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile okul bahçesinde, çadırda eğitim günleri başlıyor.

Depremin ardından çocuklarını okula göndermeme kararı alan ve uzun süredir eğitimden kopan Namık Kemal Lisesi’nde bahçeye çadırlar kurulmaya başlandı.

Namık Kemal Lisesi eğitime Pazartesi gününden itibaren okul bahçesinde çadırlarda devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi eğitimlerin kurulacak çadırlarda süreceğini açıkladı.

Bina olarak en eski yapılardan biri olan 79 yaşındaki Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, uzman ekibin okula yapacağı ziyarete ve sonrasında hazırlayacağı Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporunu açıklayana kadar, çocukları okula göndermeme kararı almıştı. Eğitim Bakanlığı, önceki gün açıkladığı karar sonrası dün sabahtan itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde Namık Kemal Lisesi okul bahçesine 25 adet çadır kuruldu.

Bazı veli ve öğretmenler ise okulun tek ve iki katlı binalarında eğitimin devam edeceğini söyledi. Veliler yeni bir riski göze almak istemediklerini belirtirken, yapı olarak oldukça yıpranmış olan binanın geçmiş yıllarda ‘Yıkım’ kararı alındığını 14 sınıfta eğitimin devam edeceğini belirterek çocuklarını okula göndermemeyi düşündüklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, ailelerin okulların güvenli olmadığını düşündüğünü bu nedenle çocukları okula göndermediğini ifade etti. Elmalı, lise öğrencilerinin 3 haftadır okula gitmediğini ifade etti; “Bir taraftan çocukların evde olmaları bir taraftan eğitimin kesilmiş olması gerginlikleri ortaya çıkardı.” dedi.

Elmalı, “Yıllardır yapılmayan işlerin bedeli şu an ödeniyor.” vurgusunu yaptı; tüm çalışmaların son ana bırakıldığının altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, önceki gün yaptığı açıklamada; Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimlerin kurulacak çadırlarda süreceğini açıklamıştı.

Depremden sonra oluşan tedirginliğe bağlı olarak belli okullarda bazı değişikliklere gidildiğini kaydeden Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi’nde henüz deprem dayanıklılık raporu olmadığı için öğrenciler ‘okula dönün’ diyemediğini, bu yönde bir çözüm ürettiklerini kaydetmişti.

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nde okul binalarının durumu ile ilgili belli ölçekte veriler verildiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Henüz daha bu veriler tamamlanmadı. Ancak zaman hızla geçiyor. 10 günü aşan bir zaman diliminde çocuklarımız okullarından koptular. Eğitime ara verdiler. Bunu durdurabilmek adına biz acil bir eylem planı yapabilmek adına Deprem Komitesi altında bir Alt Komite kurduk. Ve çalışmaya başladık” açıklamasında bulunmuştu.

Önümüzdeki hafta Pazartesi günü tüm öğrencilerin okullarda olmasını hedeflediklerini belirten Nazım Çavuşoğlu, “Çok kalabalık olan Namık Kemal Lisesinde deprem komitesinden aldığımız verileri de değerlendirerek 14 tane sınıfın herhangi bir risk taşımadığı kullanılabilir olduğu tespitinden sonra biz geriye kalan öğrencileri sığdırabilmek adına askerimizle temas ettik ve 25 tane çadırı Namık Kemal Lisesinin bahçesine kuruyoruz. 30 Mart’a kadar eğitim böyle devam edecek. 30 Mart’tan sonra hemen Namık Kemal’in yanına yapılan Yonpaş Lisesi bize teslim edilecek ve 30 Mart’tan sonra Yonpaş Lisesi’nden 16 sınıfı alacağız. Ve çadırda öğrenim gören öğrenci sayısı çok az kalacak. Biz de bu arada Namık Kemal Lisesi’nin diğer sınıfları ile ilgili ileri tetkik çalışmalarını yapacağız” demişti.

