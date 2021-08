Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi okullarda uygulanacak kuralları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, özel eğitim,okul öncesi, ilk ve orta eğitimde 2021-2022 Öğretim yılının hangi tedbirler kapsamında açılacağını duyurdu.

Bu çerçevede her okulun, Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çalışacak en az 2 kişiden oluşan Okul Pandemi Kurulu oluşturmakla yükümlü olduğu belirtildi. Bu kurullar okullardaki kuralları denetlemekle ve gerekli eğitimleri vermekle sorumlu olacaklar.

Açıklanan kurallara göre; taşımacılık personeli dahil tüm okul çalışanları ile 6 yaş ve üzeri öğrenciler maske takmak zorunda. Kurul, 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takmasını önerdi.

Okullara giriş ve çıkışlarda, yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya Okul Pandemi Kurulları tarafından görevliler belirlenecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sınıflarda ve ortak alanlarda uygulanacak kriterleri de saptadı.

Buna göre; sınıf içerisinde sosyal mesafe sağlanacak; sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulacak, sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak öksürük, boğaz ağrısı vb. semptomu olan öğrencileri evlerine gönderecek.

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıflar dönüşümlü olarak teneffüslere çıkarılacak; kantinlerde yığılmaların önlenmesi için de okul yönetimleri gerekli düzenlemeleri yapacak. Yemekhanelerde de yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıflar dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkacak; okullardaki tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecek.

Ortak kullanım alanı olan öğretmenler odası havalandırılacak ve dezenfekte edilecek; öğretmenler sürekli maske takacak ve sosyal mesafe kuralına uyacak.

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulacak.

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek; ancak bu tür etkinlikler sınıflar arası etkileşimi en aza indirecek şekilde gerçekleştirilecek.

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılacak.

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecek.

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yinelemekle yükümlü tutulacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yükseköğretim kurumlarının ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabileceğini duyurdu. Buna göre; yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre ülkeye giriş yapabilecek.

15 Ağustos tarihinden itibaren ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak koyu kırmızı ve gri ülkelerden gelecek öğrenciler 14 gün süre ile merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye girebilecek.