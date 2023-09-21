“Bu kitaplar çocuklarda korku ve kaygı yaratacak”

Ders kitabı yazarı Prof. Dr. Ahmet Güneyli, din kitaplarındaki cin, şeytan ve benzeri öğretilerin çocukları korku ve kaygıyla baş başa bırakacağını söyledi, ayrıca halk danslarının görüntülendiği bir fotoğrafta ise Kıbrıs oyunu diye Artvin yöresi oyunun tanıtıldığını belirtti

Eğitim yılı, kitaplarda yapılan değişiklerin yankılarıyla başladı.

Kitapların yazarlarından; fakat değişiklerden haberi olmayan ders kitabı yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Kıbrıs Postası TV’ye telefonla bağlandı.

İlkokul öğrencilerinin kullanacağı din kitaplarının çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Güneyi, “Cin, şeytan ve benzeri öğretiler, çocukları korku ve kaygıyla baş başa bırakacak... Okula gitme isteği ya da kitabı okuma isteğini olumsuz etkileyebilecek. Korku ve kaygı ile değil, tüm dinlerin tarihini gerçeklikten koparmaktan vererek bu işin yapılması gerekir” dedi.

4’üncü sınıftan 8’inci sınıfa kadar her din kitabının sonunda dinler tarihine uygun olarak farklı dinlerin tanıtıldığını ifade eden Güneyli, kitaplardan farklı din öğretilerinin de çıkarıldığını kaydetti. Güneyli, “Esas hoşgörüsüz ve toleranssız kimlerin olduğu karşımıza geliyor” dedi.

Bir sosyal bilgiler kitabının halk oyunları kıyafeti tanımında “Güney Kıbrıs kıyafeti” ve “Kuzey Kıbrıs kıyafeti” diye tanımlama yapıldığını kaydeden Güneyli, 1974’ten önce ortak bir yaşam olduğunu böyle bir kıyafet ayrıştırmasının yanlış olduğunu belirtti.

Yanlış bilgi aktarıldığının altını çizen Güneyli, halk danslarının görüntülendiği bir fotoğrafta Kıbrıs oyunu diye Artvin yöresi oyunun tanıtıldığına vurgu yaptı.

"63-74 ARASINDA YAŞADIKLARIMIZ YA DA 74 SONRASI KIBRISLI RUMLARIN YAŞADIKLARI EŞİT MESAFEDE ANLATILMALI"

Anlatıların karşılıklı olmasına da değinen Güneyli, “Bizim 63 ila 74 arasında yaşadıklarımız ya da 74 sonrası Kıbrıslı Rumların yaşadıkları anlatısı eşit mesafede durularak anlatılırsa; ancak o şekilde yüzleşip nitelikli, sağlıklı bir eğitim gerçekleştirebiliriz. Bir şeyleri saklayarak, sadece kendi mağduriyetimizi ortaya koyup, bunu yücelterek, kendi çocuklarımıza da zarar veriyoruz...” dedi.

Kitaplarla ilgili yargıya başvurduklarını, mahkeme sürecinin erken sonuçlanacağını ise düşünmediğini ifade eden Güneyli, kitapların okullara dağıtıldığını kaydetti.

"GEÇİCİ ÖĞRETMENLER, SİYASİ YAPIYA AYAK UYDURARAK KİTAPLARI OKUTACAKLAR"

Güneyli, “Öğretmenler ve veliler tam bir kaos içerisinde; çünkü ikiye ayrıldılar. Kitabı kullanabileceğini düşünenler ve kullanmak istemeyenler... Geçici öğretmenler, çaresiz bir şekilde siyasi yapıya ayak uydurup kitapları okutacaklar... Tecrübeleri ve başka kaynakları olmadığı için kitaplara başvuracaklar. Tek ricam sosyal medyada paylaştığımız yanlışları biraz ayıklayarak en azından çocukları onlarla karşılaşmasının önüne geçerek zararın biraz engellenmesidir” dedi.

