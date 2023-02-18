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Başbakanlık: “Üniversiteler için özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarımız devam ediyor”

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Başbakanlık: “Üniversiteler için özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarımız devam ediyor”
Başbakanlık, “Türkiye’de deprem felaketi meydana gelen 11 ilde yaşayan ve KKTC üniversitelerinde öğrenim gören çocukların eğitimleri ile ilgili olarak özel ve alternatifli kararlar üretme çalışmalarının devam ettiğini" açıkladı.

Başbakanlık’tan yapılan basın açıklamasında, “Ailelerini, evlerini, her şeylerini kaybeden öğrencilerimizin, birbirlerinin yanında durarak, birbirlerine tutunarak bu zor günleri atlatmak istemelerinden daha insani bir talep olamaz” denildi.
Deprem bölgelerinde yaşamayan öğrenciler için eğitim sürecinin normal şekli ile devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Deprem bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz ise lütfen sabırlı ve rahat olsunlar.
Milli Eğitim Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde üniversitelerimizle yürüttüğü çalışmalarının sonucunda, deprem bölgelerinde yaşayan ve felaketle yüzleşen öğrencilerimizin eğitim açısından herhangi bir kayba uğramaması için hazırladığı alternatifleri kamuoyu ile paylaşacaktır.”
 
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