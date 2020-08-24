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ARUCAD’da yüzde 100 burs için mülakat günü 27 Ağustos

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Pandemi nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıracak tüm öğrencilere sınavsız yüzde 75 burs sağlayan üniversite, bölüm birincilerine işe yerleştirme garantisi sunuyor

ARUCAD’da yüzde 100 burs için mülakat günü 27 Ağustos
 
 
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını yüzde 90 ve yüzde 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 27 Ağustos Perşembe günü mülakat düzenliyor.
ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, bu yıl pandemi nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıracak tüm öğrencilere sınavsız yüzde 75 burs sağlayan üniversite, bölüm birincilerine işe yerleştirme garantisi sunuyor.            
ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencileri, üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız yüzde 75 burs ile yerleştirecek. 
Burs oranını yüzde 90 ve yüzde 100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik, 27 Ağustos Perşembe günü ARUCAN’dın Girne’deki kampüsünde mülakat gerçekleşecek.     
YÖK onaylı ARUCAD’ın bölümlerinden birincilikle mezun olanlar, işe yerleştirme garantisine sahip olacak. 


MANCHESTER SCHOOL OF ART İLE ÇİFT DİPLOMA AVANTAJI           
ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine ise, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan öğrenci değişim programı ile çift diploma fırsatı sunuluyor. 
Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu yüzde 100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85/0533 850 96 56 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.    
 
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