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ARUCAD öğrencileri Natura 2000 Koruma projesini inceledi

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ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi

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ARUCAD öğrencileri Natura 2000 Koruma projesini inceledi
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi öğrencileri, Natura 2000 Koruma projesinde yer alan Akdeniz Köyündeki Ecolive Zeytincilik’e ders kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç’ün dersleri kapsamında düzenlenen ziyarette, marka yaratma sürecinde Ecolive Zeytincilik’in yakaladığı başarı ve ekolojik denge gözetilerek üretim yapılmasının püf noktaları tartışıldı.
Ziyarette öğrencilere hitap eden Ecolive Zeytincilik Direktörü Celal Arap, zeytin ve marka yaratmakla ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Arap, genellikle uluslararası öğrencilerin katıldığı ziyarette, öğrencilere Kıbrıs’taki zeytin üretimi ve kaliteli zeytin yağının nasıl ayırt edilmesi gerektiği yönündeki bilgi birikimini de paylaştı. Görüşme sonrasında öğrencilere zeytin, hellim ve köy ekmeği ile geleneksel Kıbrıs mutfağından bir tadım da gerçekleştirildi.
ARUCAD’a ait Bedford marka klasik otobüsle yapılan ziyaret, öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Nuran Öze, Ecolive Zeytincilik’in sadece Kıbrıs’ta değil, uluslararası arenada da Kıbrıs’ı başarıyla temsil ettiğini belirterek, sıfırdan başlayarak 11 yıl gibi bir sürede büyüyen ve uluslararası lezzet ödülü de bulunan Ecolive örneğinin, İletişim Fakültesi öğrencilerinin profesyonel kariyerleri açısından örnek teşkil etmesini umduğunu da dile getirdi.

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