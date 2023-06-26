ARUCAD, 3 lisans programına daha YÖK’ten onay aldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Tekstil ve Moda Tasarımı, Arkeoloji ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerine Yüksek Öğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay aldı.Üniversiteden yapılan açıklamada ARUCAD’ın, Tasarım Fakültesi altından bulunan Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne, Sanat Fakültesi altında bulunan Arkeoloji Bölümü ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümüne YÖK onayı alarak Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başladığı belirtildi.Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren üniversitenin onay alan üç bölümü ile birlikte toplam 16 bölümü 2023 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak. ARUCAD’ın YKS Kılavuzunda bu yıl özel yetenek sınavları ile öğrenci kabul eden bölümler de dahil toplam 344 kontenjanı bulunuyor.ARUCAD Sanat Fakültesi altında Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Arkeoloji, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri; Tasarım Fakültesi altında Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümleri; İletişim Fakültesi altında Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim Bölümleri; Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi altında Modern Dans, Oyunculuk, Ses Sanatları Tasarımı Bölümleri bulunuyor.-2023-2024 Akademik Yılı için başvurular devam ediyorÜniversite, bu yıl kayıt yaptıracak KKTC vatandaşı ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yüzde 50 burs garantisi sunuyor.Adaylar, mülakatlara katılarak burslarını yüzde 100’e kadar yükseltebiliyor.17 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek burs mülakatı için adaylar başvurularını online olarak üniversitenin web sitesinden yapabilecek.Burs imkânları sunan üniversitenin tüm bölümlerine öğrenci kabulü devam ediyor.