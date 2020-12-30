banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
200 0
22 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
26 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
174 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
71 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
28 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
132 0
banner529
banner570

Amcaoğlu'ndan okullar için uyarı

banner476

Milli Eğitim ve Kültür Baklanı Amcaoğlu yaptığı açıklamada, okulların yarın idari tatil olduğu  yönündeki iddialarına asılsız olduğunu vurguladı

banner577
Amcaoğlu'ndan okullar için uyarı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın için okulların tatil edilmediğini, idari tatilin söz konusu olmadığını, tüm okulların eğitime devam edeceğini açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Baklanı Amcaoğlu yaptığı açıklamada, okulların yarın idari tatil olduğu  yönündeki iddialarına asılsız olduğunu vurguladı.

Bakan Amcaoğlu açıklamasında ,“Yarın kesinlikle tatil ilan edilmemiştir, idari tatil diye bir karar söz konusu değildir. Tüm okullar eğitime devam edecektir ve öğretmenler de görevlerinin başında olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi’nin kararı uyarınca, okulların, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden, 15 Ocak 2021 Cuma gününe kadar tatilde olacağını belirtti.

Amcaoğlu, tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiası çalışanları ile halkın yeni yılını kutlayarak  koronavirüs tedbirlerine büyük önem verilmesini istedi. 

Bakan Amcaoğlu; “2021 yılında eğitimi kesintisiz bir şekilde yapmak en birincil hedefimiz olacaktır. Çocuklarımız her şeyimizdir, geleceğimizdir. Unutmayalım, onları tüm tehlike ve risklere karşı korumak, velilerin ve devletin ortak görevidir. Bu ortak görevi birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.