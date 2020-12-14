Akıllı telefon film yapım atölyesi ARUCAD’da

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 18 Aralık Cuma günü, Kuzey Kıbrıs’ta öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik, “Cebindeki Sinema” isimli akıllı telefon film yapım atölyesi düzenliyor.



ARUCAD’ın Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği atölye çalışmasında öğrencilere, akıllı telefonlarla film yapmanın incelikleri anlatılacak. Katılımcılar, atölye sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Cep sineması konusunda verilen bilgilerle birlikte katılımcılar hiçbir teknik olanaksızlığa bağlı kalmaksızın düşledikleri filmlerini telefonları ile çekebilecekler.

Atölye, hem Türkçe hem İngilizce olarak iki dilde gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğufilm yapım atölyesine öğrenciler, (0533) 833 07 07 numaralı WhatsApp hattına başvuruda bulunarak ayrıntılı bilgi alabilir.

