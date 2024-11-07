AHDR ve KTOEÖS iş birliğinde öğretmen eğitimleri…

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS), öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik bir program başlatacağı açıklandı.

“Hikâyelerimizi Keşfetmek: Kültürlerarası Yetkinliklerin Geliştirilmesinde Anlatı Yaklaşımlarına Giriş”

-Program…

13 Kasım 2024 Çarşamba

20 Kasım 2024 Çarşamba

27 Kasım 2024 Çarşamba

3 Aralık 2024 Salı

https://form.jotform.com/243014109734449,

https://www.ahdr.info/peace-education/teacher-training-and-teachers-academy-for-peace-2024-2025/ web sayfaları kullanılabilecek.

AHDR'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm eğitim seviyelerindeki öğretmenler için “Anlatı Yöntemleriyle Kıbrıs Sınıflarında Kültürlerarası Becerileri Geliştirmek” konulu özel bir atölye serisi sunulacak.Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşecek programın, “hikâye anlatımı ve ortak anlatıların dönüştürücü gücünü kullanarak, Kıbrıs okullarında barış kültürünü ve kültürlerarası anlayışı güçlendirmeyi” hedeflediği belirtildi.KTOEÖS'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek programın ilk aşaması,başlığıyla, dört farklı merkezde öğretmenlerle buluşacak.Lefkoşa - KTOEÖS (14.30 – 18.00)- Mağusa - Eziç Restoran (14.30 – 18.00)- Girne - Eziç Premier (14.30 – 18.00)- Lefkoşa - KTÖS (14.30 – 18.00)Türkçe dilinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ücretsiz olduğu, katılımcı öğretmenlere sertifika ve eğitim materyalleri verileceği kaydedildi.Kayıt içinprogramla ilgili detaylı bilgi için