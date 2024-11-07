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AHDR ve KTOEÖS iş birliğinde öğretmen eğitimleri…

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Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS), öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik bir program başlatacağı açıklandı.

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AHDR ve KTOEÖS iş birliğinde öğretmen eğitimleri…
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AHDR'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm eğitim seviyelerindeki öğretmenler için “Anlatı Yöntemleriyle Kıbrıs Sınıflarında Kültürlerarası Becerileri Geliştirmek” konulu özel bir atölye serisi sunulacak.


Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşecek programın, “hikâye anlatımı ve ortak anlatıların dönüştürücü gücünü kullanarak, Kıbrıs okullarında barış kültürünü ve kültürlerarası anlayışı güçlendirmeyi” hedeflediği belirtildi.


KTOEÖS'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek programın ilk aşaması, “Hikâyelerimizi Keşfetmek: Kültürlerarası Yetkinliklerin Geliştirilmesinde Anlatı Yaklaşımlarına Giriş” başlığıyla, dört farklı merkezde öğretmenlerle buluşacak.


-Program…


13 Kasım 2024 Çarşamba - Lefkoşa - KTOEÖS (14.30 – 18.00)
20 Kasım 2024 Çarşamba - Mağusa - Eziç Restoran (14.30 – 18.00)
27 Kasım 2024 Çarşamba - Girne - Eziç Premier (14.30 – 18.00)
3 Aralık 2024 Salı - Lefkoşa - KTÖS (14.30 – 18.00)


Türkçe dilinde gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ücretsiz olduğu, katılımcı öğretmenlere sertifika ve eğitim materyalleri verileceği kaydedildi.


Kayıt için https://form.jotform.com/243014109734449, programla ilgili detaylı bilgi için  https://www.ahdr.info/peace-education/teacher-training-and-teachers-academy-for-peace-2024-2025/ web sayfaları kullanılabilecek.
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