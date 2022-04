AB Burs Programına toplumsal ilgi yoğunluğu yaşanıyor

Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Avrupa Birliği Burs Programı için başvuru süreci devam ederken, 2007 yılında başlayan burslardan bugüne kadar yaklaşık olarak 2000 kişinin yararlanarak kendilerini geliştirme olanağı bulduğu açıklandı. Avrupa Birliği, burs programı için 33 milyon Euro üzerinde bir miktar harcarken burslardan yararlanan Kıbrıslı Türkler toplamda 130’dan fazla üniversitede 80’den fazla konuda eğitim aldılar.Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme katkı sağlamayı amaçlayan Yardım Programı Tüzüğü çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek British Council tarafından yürütülen 2022–23 AB Burs Programı Akademik Yılı başvuru süreci 20 Ocak 2022’de başladı. Farklı kategorilerin yer aldığı burslar için son başvuru tarihi 17 Nisan 2022, Kıbrıs saati ile 23.59 olarak belirlendi.British Council AB Burs Programı’nın Lefkoşa Marmara bölgesindeki ofisinde görüştüğümüz AB Burs Programı Koordinatörü Derya Özcan, yaklaşık 2 aydır devam eden başvuru süreci ve kendileri tarafından yürütülen tanıtım etkinliklerine ilişkin merak edilenleri kısa ve net bir dille aktardı.“AB Burs Programı 2007 yılından itibaren yılda ortalama 1.5-2 milyon Euro’luk bir bütçeyle Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Bugüne kadar bu program için Avrupa Birliği toplamda 33 milyon Euro üzerince bir miktar harcamış ve Kıbrıs Türk toplumundan yaklaşık 2000 kişi bu programın bir parçası olma fırsatını elde ederek kariyer veya eğitim hayatına yeni bir yön vemiştir” diyen Özcan,ana tanıtım teması ile toplumdaki ilgili tüm paydaşları da içine katarak yoğun bir tanıtım süreci geçirmekte olduklarına vurgu yaptı.Gelişen teknolojinin olanaklarından yararlanarak sadece online (çevrimiçi) olarak başvuru kabul edildiğine dikkat çeken Özcan, adaylar için burs başvuru portalını https://apply.abburs.eu olarak açıkladı.Ülke genelinde etkin ve yaygın bir tanıtım programı ile burs programını, öncelikli alanları, koşulları, uygunluk kriterlerini, başvuru ve seçim sürecini online (çevrimiçi) platformlar aracılığı ile anlattıklarını, her yıl düzenli olarak başvuru öncesi ve sonrasında sürdürdükleri bu çabalar sonucunda gerek öğrenci gerek çalışanlar olsun toplumun her kesiminden başvuru aldıklarını belirten Özcan, son zamanlarda özellikle tıp doktorluğu, dijital medya, havacılık, genetik, iletişim, mühendislik, dil programları, doğa ve çevre ile ilgili konulara talep artışı olduğunu söyledi. Özcan, yaklaşık 2 yıldır süregelen pandemi mücadelesine de dikkat çekerek Kısa Süreli Burs Programı kapsamında geçen yıl oduğu gibi bu yıl da COVID-19 ile ilgili konularda eğitim alacak veya araştırma yapacaklara %5 teşvik puanı verdiklerini de kaydetti.AB Burslarında öncelikli alanların da bulunduğunu, bu konularda eğitim almayı seçenlere %5 teşvik puanı verildiğini ancak herhangi bir konu sınırlaması bulunmadığını ve başvuru yapacakların istedikleri konuda istedikleri AB ülkesinde eğitim alabileceklerini ifade eden Özcan, ‘’aldığımız geri dönüşlere bakıyoruz, ve yeni ihtiyaçları tespit ettikçe programa yeni açılımlar ekliyoruz’’ dedi.Fırsat eşitliğine her burs döneminde özel önem verdiklerini ve bunu sürdürdüklerini ifade eden Derya Özcan, 1 akademik yılı kapsayan bursların farklı programlar içerdiğini ve bu kapsamda düz lise ve meslek okullarında okuyan öğrencilerin sınavla öğrenci kabul eden kolej ve liselerdeki son sınıf öğrencilerinden ayrı bir alt-kategoride değerlendirildiğini söyledi. Özcan oldukça rağbet gören kısa dönemli programlar hakkında ise şu temel bilgileri aktardı:“Kısa dönemli programlar profesyonel eğitim veya staj, araştırma, doktora sonrası çalışma, ve dil kurslarını (herhangi resmi bir AB dili) içermektedir.Kısa dönemli programlara başvuracak adaylar, katılacakları programın başlangıç tarihini program bitiş tarihi en geç 15 Eylül 2023 olacak şekilde ayarlamalıdırlar. Örneğin 2 aylık bir programa katılmayı düşünenler programlarını 15 Eylül 2023’de tamamlayabilmek için en geç Temmuz 2023 ortası, 6 aylık bir programa katılmayı düşünenler ise en geç Mart 2023 ortası programlarına başlamak durumundadırlarSeçilen tüm programların tam zamanlı olması ve özellikle dil kurslarının haftalık ders saatinin de en az 20 olması gerekiyor.”Gençlerin eğitim deneyimi yanında gittikleri AB ülkelerinin kültürlerini yaşayarak öğrenmelerinin önemli olduğunu, bunun gençlere her açıdan oldukça fazla katkı sağlayacağına inandığını belirten Özcan, 2007’den beri 80’den fazla alanda yaklaşık olarak 2000 kişiye burs verildiğini, 130’dan fazla üniversitenin programa dahil edildiğini, ve bursluların 24 farklı AB ülkesinde öğrenim gördüğünü kaydetti.AB Burs Programı Koordinatörü Derya Özcan;noktaladı. LHA17 Nisan 2022 günü Kıbrıs saatiyle 23:59'a kadar kabul edilecek başvurulara ilgi duyan tüm adaylar, başvurularını AB Burs başvuru portalından (https://apply.abburs.eu) yapabilir. Daha fazla bilgi için www.abburs.eu adresi ziyaret edilebilir veya [email protected] adresine e-posta gönderilebilir.