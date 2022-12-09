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AB Burs Programı College of Europe için eğitim bursu verecek

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Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, College of Europe için eğitim bursu veriyor

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AB Burs Programı College of Europe için eğitim bursu verecek
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Adaylar burs için 18 Ocak’a kadar online başvuru yapabilecek ancak AB bursları College of Europe’dan kabul alma şartına bağlı olacağından başvuru süresi dolmadan College of Europe’a da başvuru yapılması gerek. Adaylar, AB Burs programının sunduğu eğitim fırsatlarının bir parçası olarak, dil becerilerini geliştirmek isterlerse Fransızca dil kurslarına da başvurabilecek. 

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs programı kapsamında, College of Europe’da Avrupa Çalışmaları konusunda lisansüstü program için eğitim bursu verileceğini duyurdu.

Burs, eğitim ücretlerinin tamamını, konaklama, yemek, aylık harçlık ve seyahat masraflarını kapsayacak. 

Adaylar, AB Burs programının sunduğu eğitim fırsatlarının bir parçası olarak, dil becerilerini geliştirmek isterlerse Fransızca dil kurslarına da başvurabilecek.  AB Bursları ve dil kursları hakkında daha fazla bilgi [email protected] adresinden Goethe Enstitüsü ile irtibata geçilerek alınabilecek. 

Konuyla ilgili açıklamada, “College of Europe nesiller boyunca dünyanın dört bir yanından gelen liderlere birleşik, barışçıl ve müreffeh bir kıta hayalini gerçeğe dönüştürecek bilgi ve deneyimi sağlamasıyla bilinen seçkin bir kurumdur. Bu umutla Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin gelişmesine ve Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün önünün açılmasına yardımcı olmaya devam edecektir” denildi.
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